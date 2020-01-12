Жительница села Степовое Надежда Ткаленко рассказала, что в «Зе!команде» пообещали решить вопрос с распаевкой земель.

Об этом она сообщила во время собрания работников и пенсионеров государственного предприятия «Степовое» в субботу, 11 января.

По ее словам глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник пообещал помочь решить вопрос с паями. При этом она добавила, что в решении данного вопроса также пообещали помочь в партии «Слуга народа».

— Мы обратились и нас услышали. Мы обратились к губернатору (Александру Стаднику, - прим.), мы обратились к правящей «зеленой» команде, к «Слуге народа». Мы обратились, столько объездили и все обещают нам помочь. Нам обещают. Наши письма есть и в Киеве, и в Министерстве. У нас есть коммуникация с новым начальником Госгеокадастра (Андреем Киро, - прим.). Мы с ним общаемся и как только будет возможность получить нам этот приказ, то мы его получим. Нам обещают, - сказала Надежда Ткаленко.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник проигнорировал назначенное на на субботу, 11 января собрание трудового коллектива государственного предприятия «Степовое» относительно кризисной ситуации, связанной с распаевкой земель. Жителей села возмутило, что губернатор не приехал на встречу, принять участие в которой обещал им ранее. При этом они заявили, что нужно перекрывать дороги, поскольку «надежды больше нет».

Также во время собрания новый руководитель ГП «Степовое» Владимир Теник заявил, что вскоре будет уволена часть работников, которые «не нужны», но конкретную цифру озвучить отказался. Руководитель главного управления Госгеокадастра в Николаевской области Андрей Киро во время собрания заявил, что распаевка земель в селе Степовое - это не его проблема.

Позже стало известно, что глава ОГА Александр Стадник не присутствовал на собрании жителей села Степового, потому что в это время принимал участие в отчетной конференции Федерации футбола Николаевской области, на которой поздравил футболистов со сменой названия организации.