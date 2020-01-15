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Народный депутат Украины VIII созыва Борис Козырь призвал депутатов Николаевского областного и городского советов созвать внеочередные сессии для срочного обращения в Офис Президента, Офис Прокурора, к главе СБУ с требованием немедленно вмешаться в ситуацию вокруг судостроительного завода «Океан».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Считаю, что такое безответственное отношение высших лиц государства к защите интересов бизнеса недопустимо. Мы все приложили слишком много усилий, чтобы судостроительный завод заработал, чтобы стратегически важное для государства предприятие начало развиваться, чтобы наши родные судостроители вернулись домой и возродили славу нашего края. Остановка завода - это чрезвычайное событие для Николаева, для области и страны в целом. Этого допустить нельзя! – написал Борис Козырь.
Как известно, вчера, 14 января, Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».
Владелец Николаевского судостроительного завода «Океан», бизнесмен Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителям СБУ и Офиса Герального прокурора с просьбой прекратить оказывать давление на судостроительный завод «Океан».
Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк раскритиковал решение суда об аресте имущественного комплекса ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».
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Народный депутат Украины VIII созыва Борис Козырь призвал депутатов Николаевского областного и городского советов созвать внеочередные сессии для срочного обращения в Офис Президента, Офис Прокурора, к главе СБУ с требованием немедленно вмешаться в ситуацию вокруг судостроительного завода «Океан».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Считаю, что такое безответственное отношение высших лиц государства к защите интересов бизнеса недопустимо. Мы все приложили слишком много усилий, чтобы судостроительный завод заработал, чтобы стратегически важное для государства предприятие начало развиваться, чтобы наши родные судостроители вернулись домой и возродили славу нашего края. Остановка завода - это чрезвычайное событие для Николаева, для области и страны в целом. Этого допустить нельзя! – написал Борис Козырь.
Как известно, вчера, 14 января, Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».
Владелец Николаевского судостроительного завода «Океан», бизнесмен Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителям СБУ и Офиса Герального прокурора с просьбой прекратить оказывать давление на судостроительный завод «Океан».
Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк раскритиковал решение суда об аресте имущественного комплекса ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».