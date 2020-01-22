В Офисе Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки уверены, что при аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан» было соблюдено «справедливое равновесие» между «интересами общества» и правами собственника предприятия Василия Капацыны.

Об этом говорится в заявлении на сайте Офиса Генпрокурора, опубликованном сегодня, 22 января.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Это значит, что на предприятии будет запрещена любая хозяйственная деятельность, а 700 работников завода могут потерять работу. Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

«Прокуратура предотвращает дальнейшие попытки незаконного отчуждения имущества целостного имущественного комплекса Публичного акционерного общества «Николаевский судостроительный завод «Океан». Именно с целью сохранения стратегического для государства предприятия прокуратура внесла, а Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество завода. Наложение ареста не запрещает пользоваться и владеть указанным имуществом его собственникам. Запрет суда касается только права распоряжаться и отчуждать его. Решением суда соблюдено справедливое равновесие между интересами общества и правами собственника», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что проблема с арестованным по запросу Генпрокуратуры имуществом Николаевского судостроительного завода «Океан» будет решена таким образом, чтобы удовлетворить инвестора и работников. Об этом он сказал во время визита в Николаев.

В Офисе Президента Украины вчера, 21 января, прошло совещание по ситуации, сложившейся в связи с арестом Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, которые могут быть связаны с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ, с высокой долей вероятности речь может идти о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Напомним, Василий Капацына заявил о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Также он обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.