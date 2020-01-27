Совет ветеранов Николаевского судостроительного завода «Океан» обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить коллектив завода.

Об этом говорится в соответствующем обращении к президенту, под которым подписались многолетние работники завода, копися которого есть у редакции НикВести.

В письме говорится, что ветераны «Океана» с «возмущением и негодованием прочитали обращение бывшего председателя профсоюзной организации Анатолия Немова, который на протяжении длительного времени не принимал участия в жизни заводчан».

«Господин Немов, наверное, хочет инициировать встречу с людьми которые довели Наш завод до банкротства и обесценили наш труд. В рамках процедуры банкротства и открытых торгов, завод уже приобрел реального инвестора, украинца, николаевца, которому небезразлична, в первую очередь, судьба людей, судьба судостроения и который в состоянии полного упадка взвалил на себя колоссальную ношу и громадную ответственность. Инвестиции вносятся в первую очередь для модернизации производственных процессов. Но и это не самое главное. Инвестиции, с приходом Акционера, вносятся в людей. В их работу, в их быт, в их будущее», - говорится в обращении.

Заводчане заявили что Анатолий Немов своими заявлениями вводит в заблуждение украинское правительство, выступая от имени людей.

Как известно, ранее издание «Цензор.НЕТ» опубликовало заявление бывшего главы профсоюза «Океана» Анатолия Немова, который от имени коллектива завода написал письмо президенту Украины. Он заявляет, что во время проведения процедуры банкротства предприятия его работников обманули, и просит государство найти «реальных инвесторов» для николаевского завода.

«Кто, как не ветераны завода, проработавшие на заводе всю жизнь, лучше знают в каком состоянии был завод и могли ли люди надеяться на какой-то доход? Во время нахождения Немова на заводе людей оставили без работы и никого не беспокоила их судьба. И именно Немов нас не защитил, не отстоял наши интересы, интересы рабочих, ветеранов, наших детей и внуков. Господин Немов преследуя какие-то свои личные цели и сейчас с особым цинизмом относится к людям, которые могут потерять свою работу», - говорится в письме.

Отмечается, что «Океан» находился в не рабочем состоянии около семи лет и за этот период «не нашлось желающих попытаться его восстановить и удовлетворить все пожелания трудового коллектива». Нынешние же собственники завода, говорится в письме, исходя из своих возможностей, всячески пытаются развивать завод и помогать не только теперешним сотрудникам, но и бывшим, участвовать в жизни подрастающего поколения.

«Вместо того, чтобы порадоваться за тех коллег, которым приобретенный завод принёс в жизни положительные изменения, бывший председатель профсоюза руководствуется позицией: «раз не мне, то никому»! Чем, же вызвано такое внимание к нынешней жизни завода? В чем выражается его придуманная забота о коллективе предприятия? Мы, люди, проработавшие по 50 лет в заводе, ответственно заявляем, что у Анатолия Немова нет ни каких прав выступать от имени коллектива завода, от имени людей, посвятивших судостроению всю свою жизнь. Надеемся на Вас, как на Гаранта Конституции, в том, что Вы защитите конституционные права человека труда от таких «деятелей». И наши дети и внуки продолжат наше дело и сохранят наше наследие!», - обратились заводчане к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что профсоюз работников Николаевского судостроительного завода «Океан» обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с заявлением Анатолия Немова от имени коллектива предприятия якобы о том, что их обманули.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Это значит, что на предприятии будет запрещена любая хозяйственная деятельность, а 700 работников завода могут потерять работу. Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Напомним, Василий Капацына возмутился, что прокуроры Офиса Генерального прокурора игнорируют просьбы допросить его в деле об аресте имущества завода.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что проблема с арестованным по запросу Генпрокуратуры имуществом Николаевского судостроительного завода «Океан» будет решена таким образом, чтобы удовлетворить инвестора и работников. Об этом он сказал во время визита в Николаев.

В Офисе Президента Украины 21 января прошло совещание по ситуации, сложившейся в связи с арестом Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, которые могут быть связаны с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ, с высокой долей вероятности речь может идти о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Напомним, Василий Капацына заявил о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Также он обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.