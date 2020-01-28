Киевский апелляционный суд вчера, 27 января, не смог рассмотреть жалобу николаевского бизнесмена Василия Капацыны на на решение Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса Николаевского судостроительного завода «Океан», поскольку суд не успел ознакомиться с материалами дела.

Об этом сообщает ГолосUA.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

В комментарии изданию Василий Капацына сказал, что перенос заседания суда не рассматривает как попытку затянуть дело, однако арест - это «катастрофа для завода».

— Суд объяснил, что материалы только пришли, они требуют ознакомления. Это объективная причина. Я не думаю, что кто-то что-то затягивает. Другое дело, что отсутствие реального решения и наличие ареста сегодня – это катастрофа для завода. Никто не может понять, что заказчик не придет на завод, имущество которого арестовано, а мы работаем в основном на внешнем рынке и можем утратить все наработки, которые сделали за последние годы. Шансов восстановить завод и его развивать с каждым днем становится все меньше. Но это объективная реальность. К сожалению, это так», – прокомментировал ситуацию собственник завода, украинский инвестор Василий Капацына.

Василий Капацына рассказал также, что в Офисе Генерального прокурора Украины до сих пор не допросил его по данному делу.

— Я хочу обратить внимание, что я по-прежнему нахожусь в Киеве, я каждый день пишу письма генеральному прокурору, в СБУ с просьбой принять меня и выслушать. Мы своими руками уничтожаем последний судостроительный актив в Украине в интересах российского бизнеса. Меня не хотят выслушать, до сих пор мне никто встречу не назначил. У меня есть все доказательства. Я сегодня обратился к прокурору допросить меня. «Когда надо будет, вызовем», – вот ответ. Я не могу добиться справедливости. Верю в справедливый украинский суд, другой веры не остается, – заявил Василий Капацына.

Бизнесмен подчеркнул, что арест имущества завода «Океан» является нецелесообразным.

— Я вообще не понимаю, зачем накладывать этот арест. Куда этот завод денется? Десять лет, начиная с 2008 по 2018 год, этот завод уничтожали и разворовывали. Никого не было. Я купил этот завод с открытых торгов, поставил перед собой сложнейшую задачу восстановить судостроительный завод, – и накладывают арест. Куда денутся эти цеха, земельные участки, достроечные набережные? В этом нет никакой необходимости, даже правовой. Я уже не говорю о том, что основанием для ареста послужила полная дезинформация человека, представляющего интересы бывшего владельца завода, который еще в 2011 году этот завод "положил", создав кредиторскую задолженность 65 миллионов евро внешних и 300 миллионов гривен на украинском рынке, а это заработная плата, различные фонды, облэнерго и так далее. Завод давно уничтожили, а сегодня, что обидно, я не могу достучаться до руководителей правоохранительной системы. Я с ними ни разу не общался. Даже сейчас прокурор не хочет меня допрашивать», – рассказал Василий Капацына.

Инвестор уверен, что из-за сложившейся ситуации с арестом имущества завода «Океан», предприятие может лишиться заказов, коллектив в 700 человек – рабочих мест, а Украина – стратегического предприятия, которого хотят лишить конкурентоспособности.

— Завод – это прежде всего люди, его загрузка и заказы. Завод "Океан" может быть успешным только на европейском рынке. Это крупный актив, который должен быть кооперирован в европейский рынок судостроения. Сегодня на нем работает 700 человек, у нас были планы довести эту цифру к лету до 1000 человек. Мы правдами-неправдами делаем существующие заказы. Из шести два отказались, оставшиеся три колеблются. А первый европейский заказ, нашу гордость, мы к февралю-марту закончим. Но что дальше? Фонд заработной платы – 12,5 миллионов каждый месяц. Полмиллиона долларов надо же заработать. Люди, когда почувствуют, что нет работы, опять разъедутся по Европе, опять пойдут в «заробитчане». Это катастрофа для государства. Сегодня единственный завод, который может строить корабли – это судостроительный завод «Океан», его просто убивают накорню руками правоохранительной системы. Это единственное предприятие, которое может строить корабли для Военно-морских сил Украины, – подчеркнул Василий Капацына.

Заседание апелляционного суда по аресту имущества завода «Океан» перенесено на 5 февраля.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что проблема с арестованным по запросу Генпрокуратуры имуществом Николаевского судостроительного завода «Океан» будет решена таким образом, чтобы удовлетворить инвестора и работников. Об этом он сказал во время визита в Николаев.

В Офисе Президента Украины 21 января прошло совещание по ситуации, сложившейся в связи с арестом Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, которые могут быть связаны с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ, с высокой долей вероятности речь может идти о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Напомним, Василий Капацына заявил о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Также он обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.