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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы встрече Президента Украины Владимира Зеленского и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
Об этом сообщает информационное агенство ТАСС.
— По-русски это называется враньем, а по-английски это называется фейк-ньюс. Это абсолютно классический пример фейк-ньюс, – заявил Дмитрий Песков журналистам.
Как известно, ранее журналисты программы «Схемы» опубликовали сюжет, в котором утверждают, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Российский политик вроде бы прилетел тем же чартерным самолетом, которым Зеленский возвращался в Киев. В то же время о встрече Патрушева и Зеленского журналисты не утверждали, поскольку об этом им сообщил только один источник.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» о якобы встрече Владимира Зеленского с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане является необъективным и ложным.
Помимо этого, Офис Президента Украины подаёт в суд на программу «Схемы», из-за сюжете о поездке Владимира Зеленского в Оман и встрече с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку декларации президента Владимира Зеленского в связи с его поездкой в Оман.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы встрече Президента Украины Владимира Зеленского и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
Об этом сообщает информационное агенство ТАСС.
— По-русски это называется враньем, а по-английски это называется фейк-ньюс. Это абсолютно классический пример фейк-ньюс, – заявил Дмитрий Песков журналистам.
Как известно, ранее журналисты программы «Схемы» опубликовали сюжет, в котором утверждают, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Российский политик вроде бы прилетел тем же чартерным самолетом, которым Зеленский возвращался в Киев. В то же время о встрече Патрушева и Зеленского журналисты не утверждали, поскольку об этом им сообщил только один источник.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» о якобы встрече Владимира Зеленского с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане является необъективным и ложным.
Помимо этого, Офис Президента Украины подаёт в суд на программу «Схемы», из-за сюжете о поездке Владимира Зеленского в Оман и встрече с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку декларации президента Владимира Зеленского в связи с его поездкой в Оман.