«Партия Шария» поддержала жителей Николаева, которые вчера, 16 февраля, перекрыли движение для грузового транспорта по улице Космонавтов и Железнодорожной на подъездах к порту. Жители возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу.

Об этом говорится в публикации на странице «Партия Шария. Николаев» в Facebook.

«Люди устали от постоянной пыли, выхлопных газов и шума от фур. Из-за этого обычный район фактически превратился в промзону, которая растягивается на несколько километров в обе стороны от дороги на порт вдоль жилых домов. Грузовые машины стоят там днем и ночью», - говорится в сообщении.

Руководитель организации «Партии Шария» в Николаеве Татьяна Кравчук заявила, что активисты партии ждут от местной власти эффективных действия по решению сложившейся проблемы. В партии считают, что для решения проблемы необходимо построить отстойник для грузовых авто, обеспечив его дополнительными коммуникациями, в том числе знаками, запрещающими остановку и стоянку.

«Мы присутствовали на сегодняшнем мирном протесте. “Партия Шария” всецело поддерживает позицию местных жителей! Жить в таких условиях невозможно. Постояв несколько часов на месте переезда, мы воочию во всём убедились. Шум и грохот, столб пыли и едкий дым от фур — то, с чем ежедневно приходится сталкиваться людям. До лета осталось ещё несколько месяцев, есть время, чтобы найти выход, ждём эффективных действий от местной власти!», — заявила Татьяна Кравчук, руководитель Николаевской организации «Партии Шария».

Сообщается, что представители власти предложили сегодня, 17 февраля, в 11:00 встретиться в Николаевском горсовете с инициативной группой жильцов для координации и решения этой проблемы.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что понимает действия жителей города, которые сегодня, 16 февраля, перекрыли лицу Железнодорожную в знак протеста против постоянного шума и загрязнений от крупногабаритного транспорта, движущегося в порт.

Как известно, в Николаеве несмотря на решение исполкома до сих пор не начал действовать запрет для проезда грузового транспорта в час пик.

Ранее НикВести делали сюжет о транспортном коллапсе в Николаеве, который возникает из-за сотен грузовиков, которые скапливаются на обочинах трасс на въездах в город, а также на улицах по направлению в порт, в том числе и Космонавтов и Железнодорожная. Жители этих улиц вынуждены постоянно чувствовать вред от грузовиков, которые отстаиваются под их домами.

Как известно, по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.

Доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.