Люди, которых эвакуировали из Уханя, подавлены тем, как их воспринимают в Украине.

Об этом во время брифинга сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передаёт УНН.

— Конечно, что люди подавлены. В первую очередь, они получают информацию о том, что их здесь принимают не очень хорошо. Это смущает сейчас всех... Они уже двойную проверку прошли на наличие коронавируса. Не дай Бог этот вирус там есть. Мы видим, как к таким людям относятся в других странах, где уже проявилась эта болезнь. А что происходит у нас? На мой взгляд, мы не должны допускать такого отношения к гражданам, - отметил Алексей Кучер.

Ранее сообщалось, что самолет с эвакуированными на борту украинцами из Уханя приземлился в аэропорту Харькова.

Как сообщила на своей странице в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая все пассажиры чувствуют себя хорошо, и все граждане Украины имеют одинаковое право на защиту от государства, где бы они ни находились.

Отметим, что в самолете из Китая вылетели 48 граждан Украины и 27 иностранцев: 8 граждан Аргентины, 5 - Доминиканской Республики, 5 - Эквадора, 4 - Сальвадора, 2 - Коста-Рики и по 1 - Израиля, Черногории и Панамы.

Ранее специальный рейс с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, совершил посадку в Международном аэропорту «Борисполь».

Официально Министерство охраны здоровья засекретило место посадки самолета, но сегодня утром на сайте Министерства внутренних дел появилась информация, что после посадки в Борисполе самолет вновь вернется в Харьков, а оттуда пассажиров доставят на базу Нацгвардии в селе Новые Санжары Полтавской области.

Рейс совершался с пересадкой в Алматы (Казахстан). Оттуда в 01:35 по киевскому времени Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp вылетел в Украину.