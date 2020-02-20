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Люди, которых эвакуировали из Уханя, подавлены тем, как их воспринимают в Украине.
Об этом во время брифинга сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передаёт УНН.
— Конечно, что люди подавлены. В первую очередь, они получают информацию о том, что их здесь принимают не очень хорошо. Это смущает сейчас всех... Они уже двойную проверку прошли на наличие коронавируса. Не дай Бог этот вирус там есть. Мы видим, как к таким людям относятся в других странах, где уже проявилась эта болезнь. А что происходит у нас? На мой взгляд, мы не должны допускать такого отношения к гражданам, - отметил Алексей Кучер.
Ранее сообщалось, что самолет с эвакуированными на борту украинцами из Уханя приземлился в аэропорту Харькова.
Как сообщила на своей странице в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая все пассажиры чувствуют себя хорошо, и все граждане Украины имеют одинаковое право на защиту от государства, где бы они ни находились.
Отметим, что в самолете из Китая вылетели 48 граждан Украины и 27 иностранцев: 8 граждан Аргентины, 5 - Доминиканской Республики, 5 - Эквадора, 4 - Сальвадора, 2 - Коста-Рики и по 1 - Израиля, Черногории и Панамы.
Ранее специальный рейс с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, совершил посадку в Международном аэропорту «Борисполь».
Официально Министерство охраны здоровья засекретило место посадки самолета, но сегодня утром на сайте Министерства внутренних дел появилась информация, что после посадки в Борисполе самолет вновь вернется в Харьков, а оттуда пассажиров доставят на базу Нацгвардии в селе Новые Санжары Полтавской области.
Рейс совершался с пересадкой в Алматы (Казахстан). Оттуда в 01:35 по киевскому времени Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp вылетел в Украину.
Напомним, на этапе осмотра китайскими медиками на борт не допущено 4 человека: 3 из них украинцы и 1 - иностранка.
Также в поселке Новые Санжары Полтавской области, в котором планируют разместить эвакуированных из Уханя (эпицентр вспышки коронавируса COVID-19) украинцев и граждан других государств, произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.
Люди, которых эвакуировали из Уханя, подавлены тем, как их воспринимают в Украине.
Об этом во время брифинга сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передаёт УНН.
— Конечно, что люди подавлены. В первую очередь, они получают информацию о том, что их здесь принимают не очень хорошо. Это смущает сейчас всех... Они уже двойную проверку прошли на наличие коронавируса. Не дай Бог этот вирус там есть. Мы видим, как к таким людям относятся в других странах, где уже проявилась эта болезнь. А что происходит у нас? На мой взгляд, мы не должны допускать такого отношения к гражданам, - отметил Алексей Кучер.
Ранее сообщалось, что самолет с эвакуированными на борту украинцами из Уханя приземлился в аэропорту Харькова.
Как сообщила на своей странице в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая все пассажиры чувствуют себя хорошо, и все граждане Украины имеют одинаковое право на защиту от государства, где бы они ни находились.
Отметим, что в самолете из Китая вылетели 48 граждан Украины и 27 иностранцев: 8 граждан Аргентины, 5 - Доминиканской Республики, 5 - Эквадора, 4 - Сальвадора, 2 - Коста-Рики и по 1 - Израиля, Черногории и Панамы.
Ранее специальный рейс с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, совершил посадку в Международном аэропорту «Борисполь».
Официально Министерство охраны здоровья засекретило место посадки самолета, но сегодня утром на сайте Министерства внутренних дел появилась информация, что после посадки в Борисполе самолет вновь вернется в Харьков, а оттуда пассажиров доставят на базу Нацгвардии в селе Новые Санжары Полтавской области.
Рейс совершался с пересадкой в Алматы (Казахстан). Оттуда в 01:35 по киевскому времени Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp вылетел в Украину.
Напомним, на этапе осмотра китайскими медиками на борт не допущено 4 человека: 3 из них украинцы и 1 - иностранка.
Также в поселке Новые Санжары Полтавской области, в котором планируют разместить эвакуированных из Уханя (эпицентр вспышки коронавируса COVID-19) украинцев и граждан других государств, произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.