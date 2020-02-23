Эвакуированным из китайского Уханя украинцам, которые находятся в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах, запретили передавать любые продукты питания.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

По словам Виктора Ляшко такое решениебіло принято для того чтобі избежать кишечных растройств.

— Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям, - сказал Виктор Ляшко.

В медцентре уже запустили пищеблок, поэтому еду для тех, кто находится на карантине, готовят на месте, в том числе и диетическую - для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам по поводу обострения болезни желудочно-кишечного тракта.

Заместитель министра внутренних дел Украины Иван Варченко отметил, что в обсервацию передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

— Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства. Продукты - нет. И мы информируем всех волонтеров, которые предают их (продукты - ред.) от Красного Креста. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации. Но, когда люди выражают желание оставить (продукты - ред.), Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами, - сказал Иван Варченко.

Напомним, самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечается, что все были здоровы и без симптомов коронавируса.

Вечером 20 февраля их привезли в медицинский центр в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Местные жители целый день блокировали дорогу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными и требовали не размещать их в местном медучреждении. Впрочем, когда автобусы подъехали. правоохранители оттеснили их и освободили дорогу.

Однако не обошлось без столкновений: агрессивно настроенные люди бросали камни как в милиции, так и в автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами. Также один из мужчин пытался наехать на полицейских автомобилем, а одному из правоохранителей камнем проломили голову. В общем пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Полиция возбудила 5 уголовных дел.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку. Позже добавил, что заказчики и организаторы протестов против эвакуированных из Уханя понесут ответственность.

Как стало известно, в субботу, 22 февраля, Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая.



