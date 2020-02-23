|Скорость ветра:
|3.7 м/с
|Восход солнца:
|06:44
|Заход солнца:
|17:27
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:55
|Заход солнца:
|17:28
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
Эвакуированным из китайского Уханя украинцам, которые находятся в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах, запретили передавать любые продукты питания.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.
По словам Виктора Ляшко такое решениебіло принято для того чтобі избежать кишечных растройств.
— Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям, - сказал Виктор Ляшко.
В медцентре уже запустили пищеблок, поэтому еду для тех, кто находится на карантине, готовят на месте, в том числе и диетическую - для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам по поводу обострения болезни желудочно-кишечного тракта.
Заместитель министра внутренних дел Украины Иван Варченко отметил, что в обсервацию передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.
— Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства. Продукты - нет. И мы информируем всех волонтеров, которые предают их (продукты - ред.) от Красного Креста. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации. Но, когда люди выражают желание оставить (продукты - ред.), Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами, - сказал Иван Варченко.
Напомним, самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечается, что все были здоровы и без симптомов коронавируса.
Вечером 20 февраля их привезли в медицинский центр в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Местные жители целый день блокировали дорогу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными и требовали не размещать их в местном медучреждении. Впрочем, когда автобусы подъехали. правоохранители оттеснили их и освободили дорогу.
Однако не обошлось без столкновений: агрессивно настроенные люди бросали камни как в милиции, так и в автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами. Также один из мужчин пытался наехать на полицейских автомобилем, а одному из правоохранителей камнем проломили голову. В общем пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Полиция возбудила 5 уголовных дел.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку. Позже добавил, что заказчики и организаторы протестов против эвакуированных из Уханя понесут ответственность.
Как стало известно, в субботу, 22 февраля, Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая.
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Эвакуированным из китайского Уханя украинцам, которые находятся в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах, запретили передавать любые продукты питания.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.
По словам Виктора Ляшко такое решениебіло принято для того чтобі избежать кишечных растройств.
— Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям, - сказал Виктор Ляшко.
В медцентре уже запустили пищеблок, поэтому еду для тех, кто находится на карантине, готовят на месте, в том числе и диетическую - для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам по поводу обострения болезни желудочно-кишечного тракта.
Заместитель министра внутренних дел Украины Иван Варченко отметил, что в обсервацию передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.
— Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства. Продукты - нет. И мы информируем всех волонтеров, которые предают их (продукты - ред.) от Красного Креста. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации. Но, когда люди выражают желание оставить (продукты - ред.), Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами, - сказал Иван Варченко.
Напомним, самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечается, что все были здоровы и без симптомов коронавируса.
Вечером 20 февраля их привезли в медицинский центр в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Местные жители целый день блокировали дорогу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными и требовали не размещать их в местном медучреждении. Впрочем, когда автобусы подъехали. правоохранители оттеснили их и освободили дорогу.
Однако не обошлось без столкновений: агрессивно настроенные люди бросали камни как в милиции, так и в автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами. Также один из мужчин пытался наехать на полицейских автомобилем, а одному из правоохранителей камнем проломили голову. В общем пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Полиция возбудила 5 уголовных дел.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку. Позже добавил, что заказчики и организаторы протестов против эвакуированных из Уханя понесут ответственность.
Как стало известно, в субботу, 22 февраля, Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая.