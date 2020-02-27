В судебном заседании по избрании меры пресечения водителю Range Rover, который является участником смертельной аварии с маршруткой в центре Николаева, объявили об очередном отводе судьи.

Об этом во время заседания заявил прокурор Вадим Балабан.

Как известно, адвокат водителя Range Rover попросил судью сделать перерыв в заседании из-за плохого самочувствия своего подзащитного. Судья Светлана Гречаная решила продолжить заседание, после чего адвокат указал на плохие условия содержания подзащитного и заявил об отводе судьи.

После перерыва отвод судьи Светланы Гречаной начал рассматривать другой судья — Сергей Медюк. Во время этого рассмотрения прокурор заявила отвод и Сергею Медюку, так как раньше он уже заявлял самоотвод из-за того, что подсудимого представлял бесплатный адвокат Медюк, который является родственником судьи. Сторона защиты также ходатайство прокурора поддержала.

Сейчас в заседании объявлен очередной перерыв.

Напомним, что водителя Range Rover, который является участником смертельной аварии с маршрутным такси в центре Николаева, доставили в суд для избрания меры пресечения на каталке.

Как известно, 24 февраля 2020 года на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской автомобиль Range Rover врезался в маршрутное такси № 89. В результате ДТП погибла одна пассажирка микроавтобуса.