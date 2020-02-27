|Скорость ветра:
|3.1 м/с
|Восход солнца:
|06:36
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:47
|Заход солнца:
|17:34
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.57 грн
|EUR
|26.35 грн
|26.89 грн
Сторона прокуратуры приобщила к материалам дела документы, а именно вывод медосмотра, который указывает, что Дмитрий Прокопенко, который является участником смертельной аварии с маршруткой в центре Николаева, в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.
Об этом во время судебного заседания об избрании мужчине меры пресечения заявил прокурор.
Прокурор рассказал, что в соответствии с выводами медицинского осмотра, находился в состоянии наркотического опьянения, однако отметил, что драгер алкоголь крови мужчины не выявил.
— Со стороны обвинения был задан вопрос, употреблял ли какие-то наркотические или запрещенные препараты, на что Прокопенко ответил, что он ничего не употребляет и не употреблял. В соответствии с выводами медицинского осмотра сообщается, что Прокопенко находился в состоянии наркотического опьянения во время проведения теста... В соответствии с драгером Прокопенко действительно не пребывал в состоянии опьянения, - заявил прокурор.
Напомним, что водителя Range Rover, который является участником смертельной аварии с маршрутным такси в центре Николаева, доставили в суд для избрания меры пресечения на каталке.
Как известно, 24 февраля 2020 года на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской автомобиль Range Rover врезался в маршрутное такси № 89. В результате ДТП погибла одна пассажирка микроавтобуса.
В тот же день следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции задержали водителя Range Rover в порядке статьи 208 УПК Украины. На следующий день следователи сообщили водителю Range Rover о подозрении в совершении ДТП.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Сторона прокуратуры приобщила к материалам дела документы, а именно вывод медосмотра, который указывает, что Дмитрий Прокопенко, который является участником смертельной аварии с маршруткой в центре Николаева, в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.
Об этом во время судебного заседания об избрании мужчине меры пресечения заявил прокурор.
Прокурор рассказал, что в соответствии с выводами медицинского осмотра, находился в состоянии наркотического опьянения, однако отметил, что драгер алкоголь крови мужчины не выявил.
— Со стороны обвинения был задан вопрос, употреблял ли какие-то наркотические или запрещенные препараты, на что Прокопенко ответил, что он ничего не употребляет и не употреблял. В соответствии с выводами медицинского осмотра сообщается, что Прокопенко находился в состоянии наркотического опьянения во время проведения теста... В соответствии с драгером Прокопенко действительно не пребывал в состоянии опьянения, - заявил прокурор.
Напомним, что водителя Range Rover, который является участником смертельной аварии с маршрутным такси в центре Николаева, доставили в суд для избрания меры пресечения на каталке.
Как известно, 24 февраля 2020 года на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской автомобиль Range Rover врезался в маршрутное такси № 89. В результате ДТП погибла одна пассажирка микроавтобуса.
В тот же день следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции задержали водителя Range Rover в порядке статьи 208 УПК Украины. На следующий день следователи сообщили водителю Range Rover о подозрении в совершении ДТП.