Сторона прокуратуры приобщила к материалам дела документы, а именно вывод медосмотра, который указывает, что Дмитрий Прокопенко, который является участником смертельной аварии с маршруткой в центре Николаева, в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

Об этом во время судебного заседания об избрании мужчине меры пресечения заявил прокурор.

Прокурор рассказал, что в соответствии с выводами медицинского осмотра, находился в состоянии наркотического опьянения, однако отметил, что драгер алкоголь крови мужчины не выявил.

— Со стороны обвинения был задан вопрос, употреблял ли какие-то наркотические или запрещенные препараты, на что Прокопенко ответил, что он ничего не употребляет и не употреблял. В соответствии с выводами медицинского осмотра сообщается, что Прокопенко находился в состоянии наркотического опьянения во время проведения теста... В соответствии с драгером Прокопенко действительно не пребывал в состоянии опьянения, - заявил прокурор.

Напомним, что водителя Range Rover, который является участником смертельной аварии с маршрутным такси в центре Николаева, доставили в суд для избрания меры пресечения на каталке.

Как известно, 24 февраля 2020 года на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской автомобиль Range Rover врезался в маршрутное такси № 89. В результате ДТП погибла одна пассажирка микроавтобуса.