Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской области

У нас в области нет курортов. Создавайте не управление, а коммунальное учреждение, дав тем самым возможность кроме бумажной рутинной работы этой новой туристической структуре зарабатывать и предоставлять услуги, в первую очередь экскурсионные, образовательные, и привлекать гранты на свою деятельность. Эту структуру можно совместить с агентством регионального развития, которое также упоминалось в презентации.

Курорт Коблево

Человек, создавший первый курорт, однозначно войдет в историю области, а для этого нужно всего лишь помочь Коблевской громаде, в принципе они и сами должны все сделать. Также необходимо возобновить рабочую группу по созданию курортов области при ОГА.

Инфраструктура и стандартизация туристических объектов

Сделайте образцово-показательный пример в одном из парков области: подъездной путь, пропускной пункт, парковку, туалеты, урны. Важно не сколько установить эти объекты, а организовать обслуживание туалетов и вывоз сортированного мусора, ближайшие полигоны ТБО. Это может быть тот объект за 600 тыс., о котором говорила Алла Ряжских на комиссии по вопросам экологии и туризма Николаевского облсовета.

Туристический совет

Как показала каденция Александра Стадника – этот туристический совет бесполезен, как и сам Александр Стадник.

Николаевская Ривьера – дорога вдоль побережья, водный транспорт, причалы

А давайте оставим этот вопрос до поры, когда наши космические корабли будут бороздить просторы вселенной, а мы тем временем сосредоточимся на строительстве мусорных баков, парковок и туалетов.

Создание туристического сайта

Не нужно пытаться конкурировать с Google maps, создание подобного регионального сайта уже давно не актуально.

Возить блогеров по области

Они и так активно ездят по всей нашей области, лучше направить ресурсы на мониторинг и устранение всех тех проблем, на которые они жалуются.

Город Николаев – строительство набережных и удержание туристического потока

К сожалению, на данный момент сам город не способен удержать туриста, и набережная этому не поможет. Но вот если киевлянин, который едет отдыхать на черноморское побережье заедет по пути в Мигию и Актовский каньон, он будет вынужден переночевать в Николаеве и продолжить свой путь на следующий день.