У нас в области нет курортов. Создавайте не управление, а коммунальное учреждение, дав тем самым возможность кроме бумажной рутинной работы этой новой туристической структуре зарабатывать и предоставлять услуги, в первую очередь экскурсионные, образовательные, и привлекать гранты на свою деятельность. Эту структуру можно совместить с агентством регионального развития, которое также упоминалось в презентации.
Курорт Коблево
Человек, создавший первый курорт, однозначно войдет в историю области, а для этого нужно всего лишь помочь Коблевской громаде, в принципе они и сами должны все сделать. Также необходимо возобновить рабочую группу по созданию курортов области при ОГА.
Инфраструктура и стандартизация туристических объектов
Сделайте образцово-показательный пример в одном из парков области: подъездной путь, пропускной пункт, парковку, туалеты, урны. Важно не сколько установить эти объекты, а организовать обслуживание туалетов и вывоз сортированного мусора, ближайшие полигоны ТБО. Это может быть тот объект за 600 тыс., о котором говорила Алла Ряжских на комиссии по вопросам экологии и туризма Николаевского облсовета.
Туристический совет
Как показала каденция Александра Стадника – этот туристический совет бесполезен, как и сам Александр Стадник.
Николаевская Ривьера – дорога вдоль побережья, водный транспорт, причалы
А давайте оставим этот вопрос до поры, когда наши космические корабли будут бороздить просторы вселенной, а мы тем временем сосредоточимся на строительстве мусорных баков, парковок и туалетов.
Создание туристического сайта
Не нужно пытаться конкурировать с Google maps, создание подобного регионального сайта уже давно не актуально.
Возить блогеров по области
Они и так активно ездят по всей нашей области, лучше направить ресурсы на мониторинг и устранение всех тех проблем, на которые они жалуются.
Город Николаев – строительство набережных и удержание туристического потока
К сожалению, на данный момент сам город не способен удержать туриста, и набережная этому не поможет. Но вот если киевлянин, который едет отдыхать на черноморское побережье заедет по пути в Мигию и Актовский каньон, он будет вынужден переночевать в Николаеве и продолжить свой путь на следующий день.
|
Александр МаксименкоБлоггер
|ГО "Фонд оновлення села"
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Селам — новую жизнь!
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С Днем Святого Николая! Работа над брендом продолжается
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Обратите внимание на досуг молодежи в селах
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Три года в селе: первый результат
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Маленький шаг в развитии туризма города лучше, чем никакого
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А если дороги сделают?
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Аудіогід «Слухай дорогою»
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Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!
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Музей судостроения и флота глазами пацифистов
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Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?
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Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальности
618
|
Александр МаксименкоБлоггер
|ГО "Фонд оновлення села"
У нас в области нет курортов. Создавайте не управление, а коммунальное учреждение, дав тем самым возможность кроме бумажной рутинной работы этой новой туристической структуре зарабатывать и предоставлять услуги, в первую очередь экскурсионные, образовательные, и привлекать гранты на свою деятельность. Эту структуру можно совместить с агентством регионального развития, которое также упоминалось в презентации.
Курорт Коблево
Человек, создавший первый курорт, однозначно войдет в историю области, а для этого нужно всего лишь помочь Коблевской громаде, в принципе они и сами должны все сделать. Также необходимо возобновить рабочую группу по созданию курортов области при ОГА.
Инфраструктура и стандартизация туристических объектов
Сделайте образцово-показательный пример в одном из парков области: подъездной путь, пропускной пункт, парковку, туалеты, урны. Важно не сколько установить эти объекты, а организовать обслуживание туалетов и вывоз сортированного мусора, ближайшие полигоны ТБО. Это может быть тот объект за 600 тыс., о котором говорила Алла Ряжских на комиссии по вопросам экологии и туризма Николаевского облсовета.
Туристический совет
Как показала каденция Александра Стадника – этот туристический совет бесполезен, как и сам Александр Стадник.
Николаевская Ривьера – дорога вдоль побережья, водный транспорт, причалы
А давайте оставим этот вопрос до поры, когда наши космические корабли будут бороздить просторы вселенной, а мы тем временем сосредоточимся на строительстве мусорных баков, парковок и туалетов.
Создание туристического сайта
Не нужно пытаться конкурировать с Google maps, создание подобного регионального сайта уже давно не актуально.
Возить блогеров по области
Они и так активно ездят по всей нашей области, лучше направить ресурсы на мониторинг и устранение всех тех проблем, на которые они жалуются.
Город Николаев – строительство набережных и удержание туристического потока
К сожалению, на данный момент сам город не способен удержать туриста, и набережная этому не поможет. Но вот если киевлянин, который едет отдыхать на черноморское побережье заедет по пути в Мигию и Актовский каньон, он будет вынужден переночевать в Николаеве и продолжить свой путь на следующий день.
|
Селам — новую жизнь!
3614
|
С Днем Святого Николая! Работа над брендом продолжается
2947
|
Обратите внимание на досуг молодежи в селах
2641
|
Три года в селе: первый результат
3181
|
Про реалізацію молодіжної політики
2141
|
Маленький шаг в развитии туризма города лучше, чем никакого
2192
|
А если дороги сделают?
2985
|
Аудіогід «Слухай дорогою»
2708
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!
6143
|
Музей судостроения и флота глазами пацифистов
2033
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?
1123
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальности
618