Яка ситуація з доступом до інформації у Миколаєві

З початком повномасштабної війни миколаївські медіа, які до 24 лютого 2022 року, в першу чергу, займались контролем роботи місцевої влади, зосередили свою увагу на фіксації воєнних злочинів РФ та наслідків майже щоденних обстрілів міста. Звичайно, що питання роботи влади, використання бюджетних коштів, можливої корупції тощо - відійшли на другий план. Влада максимально зменшила обсяги публічної інформації, яку публікують на своїх офіційних сайтах, помітно поменшало публічних заходів та можливостей для спілкування місцевих медіа з представниками влади Миколаєва та області.

Проте, після деокупації у листопаді 2022 року Херсону та частини Миколаївщини, обласний центр опинився у більш безпечній ситуації, за цей час до Миколаєва повернулась значна частина жителів та з‘явилась потреба у висвітленні соціально-політичної ситуації. На сьогодні ситуація з доступом та публічністю влади у Миколаєві знаходиться у перехідному періоді від фактично повної закритості до тієї відкритості, які можлива в умовах воєнного часу.

На останній інформаційний запит, який ми направили до Миколаївської обласної військової адміністрації, ми отримали відповідь про відтермінування на 20 днів. Ми запитали у голови ОВА Віталія Кіма щодо рівня зарплат керівництва адміністрації, проте в ОВА попросили більше часу на підготовку відповіді, посилаючись на «великий обсяг інформації».

У запиті ми просили надати інформацію про зарплату, фактично отриману начальником та заступниками Миколаївської обласної військової адміністрації у період з 1 лютого 2022 по 1 травня 2023 року, вказавши окремо розмір окладу, премій та усіх надбавок у розрізі кожного місяця.

Проміжна відповідь на запит щодо зарплат керівництва Миколаївської ОВА

Станом на час публікації у Миколаївська ОВА не відповіли по суті, але надали проміжну відповідь з відтермінуванням розгляду запиту, посилаючись на статтю 20 закону «Про доступ до публічної інформації». Ця стаття передбачає, що строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. У Миколаївській ОВА повідомили, що «запитувана інформація стосується надання великого обсягу інформації і потребує часу для опрацювання». Проміжну відповідь на запит підписав перший заступник начальника ОВА Георгій Решетілов.

Разом з тим, повідомили у Миколаївській ОВА, відповідаючи на інший запит регіональної представниці ІМІ, протягом лютого - грудня 2022 року Миколаївська ОВА отримала 141 запит. З січня по 16 травня 2023 року загалом розглянуто та опрацьовано 85 запитів на публічну інформацію, із них, у січні - 19 запитів, лютому - 24 запити, березні — 22 запити, квітні - 13 запитів, травні - 7 запитів.

Відьповідь на запит щодо кількості інформзапитів, які отримала Миколаївська ОВА

У Миколаївській ОВА повідомляють, що в запитах на публічну інформацію питали про соціальний захист, надзвичайні ситуації, житлову політику, освіту, охорону культурної спадщини, воєнний стан, діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

«За результатами опрацювання запитувана інформація була надана запитувачам у встановлені чинним законодавством строки», - йдеться у відповіді керівника апарату обласної військової адміністрації В’ячеслава Боня.

В рамках підготовки цього матеріалу, ми поспілкувалися з миколаївськими медійниками. Журналісти повідомили, що не стикались з проблемами в отриманні відповідей на їх запити до Миколаївської ОВА, на відміну від міськради Миколаєва, де відповідь на запит щодо зарплат керівництва міста місцеве видання «Nikcenter» отримало через суд.

Проте, є деякі проблеми й у публічності Миколаївської обласної військової адміністрації.

Попри те, що головними ньюзмейкерами протягом 2022 воєнного року були та досі залишаються голова обласної військової адміністрації Віталій Кім та Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, які спілкувались з громадою безпосередньо у соціальних мережах, місцевим медіа залишалось лише транслювати їх заяви, втративши таким чином роль посередника між аудиторією та спікером і майже позбавившись можливості поставити свої питання.

У січні журналісти видання “НикВести” запитали Сєнкевича та Кіма, чи не планують вони публічно відзвітувати за роботу протягом минулого року, тобто провести пресконференцію. На це Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич пообіцяв провести таку пресконференцію у березні. Однак цього так і не відбулося. Кожного разу у відповідь на питання щодо планів проведення пресконференції у пресслужбі Сєнкевича називають нову орієнтовну дату, в останнє обіцяли, що зустріч з медійниками відбудеться у травні, проте цього так і не відбулось з невідомих причин.

Голова ОВА Віталій Кім, відповідаючи на питання журналістів “НикВести” у січні сказав, що більша частина його роботи у 2022 році мала “секретний” характер, і йому треба добре подумати, що він може озвучити публічно. Проте, наприкінці травня Миколаївська ОВА все ж почала роботу з налагодження комунікації з місцевими медіа. Посадовці організували проведення серії брифінгів, яку відкрив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Віталій Кім протягом години спілкувався з миколаївськими журналістами та відповів на питання щодо старту нового навчального року, розмінування на деокупованих територіях Миколаївської області, ситуації з водопостачанням в обласному центрі, планів повоєнної відбудови та навіть висловив своє ставлення до виборчої кампанії, яка відбудеться після війни.

При цьому дуже мало інформації можна знайти на сайті Миколаївської ОВА. Зокрема, відсутня інформація щодо керівництва та апарату обласної адміністрації, деяких структурних підрозділів. Зважаючи на те, що до початку повномасштабної війни ця інформація була в загальному доступі, то можна припустити, що це пов‘язано з безпековими питаннями.

У розділі «Розпорядження голови» документи не публікувались з березня 2022 по лютий 2023 року. З початку поточного року на офіційному сайті представлено лише чотири розпорядження. Останній датований 18 квітня 2023 року.

Скриншот з сайту Миколаївської ОВА

Варто також зазначити щодо ситуації із доступом до проектів рішень обласної та міської рад. На офіційному сайті Миколаївської міської ради публікуються усі проекти рішень сесії, виконавчого комітету, частково - розпорядження міського голови, як це було і до повномасштабного вторгнення.

Дещо по-іншому виглядає ситуація із публічністю Миколаївської обласної ради, де зміст рішень ради можна побачити через певний час після їх ухвалення, і ті не всі. Наприклад, на сайті є розділ з архівом рішень облради, де публікуються рішення ради. Наприклад, на сторінці рішень облради, засідання якої відбулось 9 березня 2023 року, можна лише частково можна ознайомитись з рішеннями ради.

Наприклад, станом на 31 травня відсутні документи щодо рішення про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 2023 року включно, затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської області та резервного фонду за 2022 рік.

Катерина Середа, регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області

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