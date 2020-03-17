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Глава Государственной таможенной службы Максим Нефёдов отрицает возможные провалы в импорте отдельных категорий товаров в связи с введенным карантином, но прогнозирует изменение ассортимента и цен.
Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Не думаю, что по каким-то видам товаров наступит полный провал, что в страну не будут ввозиться телефоны, компьютеры или обувь. Вопрос в том, сколько их будет ввозиться, а также в каком ассортименте и по каким ценам», — сказал Максим Нефёдов.
По его словам, полностью импорт и экспорт не остановятся.
Ранее сообщалось, что рекламное агентство «Медиа Информ Групп» в Николаеве готово бесплатно разместить на своих светодиодных экранах и билбордах в городе видеоролики и информационные сообщения, связанные с противодействием распространению коронавируса.
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефёдов отрицает возможные провалы в импорте отдельных категорий товаров в связи с введенным карантином, но прогнозирует изменение ассортимента и цен.
Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Не думаю, что по каким-то видам товаров наступит полный провал, что в страну не будут ввозиться телефоны, компьютеры или обувь. Вопрос в том, сколько их будет ввозиться, а также в каком ассортименте и по каким ценам», — сказал Максим Нефёдов.
По его словам, полностью импорт и экспорт не остановятся.
Ранее сообщалось, что рекламное агентство «Медиа Информ Групп» в Николаеве готово бесплатно разместить на своих светодиодных экранах и билбордах в городе видеоролики и информационные сообщения, связанные с противодействием распространению коронавируса.