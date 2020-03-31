С начала 2020 года государственные структуры в Николаевской области закупили через Prozorro 8 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму 5 миллионов гривен. Всего в Украине за этот период приобрели 385 ИВЛ на более 286 миллионов гривен.

Об этом сообщают аналитики DOZORRO.

Больше всего ИВЛ через Prozorro приобрели в Днепропетровской (79), Киевской (71), Херсонской (33) и Львовской (31) областях.

Меньше всего — Ровенская, Ивано-Франковская и Запорожская области. Там закупили только по 1 аппарату.

Отмечается, что стоимость одного аппарта составляет от 25 тысяч до почти 1 миллиона гривен. Самые дешевые — те, которыми оборудуют машины скорой помощи. Самые дорогие — стационарные аппараты с интеллектуальным управлением.

Аналитики отмечают, что это не все закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц. Часть аппаратов ИВЛ сейчас покупают частные деньги и передают в больнице по всем регионам Украины. В Украине нет собственного производства ИВЛ, поэтому все их доставляют из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев попросил чиновников предоставить отчет о приоритетах использования денег, выделенных на борьбу с коронавирусом в городе.