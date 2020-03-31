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С начала 2020 года государственные структуры в Николаевской области закупили через Prozorro 8 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму 5 миллионов гривен. Всего в Украине за этот период приобрели 385 ИВЛ на более 286 миллионов гривен.
Об этом сообщают аналитики DOZORRO.
Больше всего ИВЛ через Prozorro приобрели в Днепропетровской (79), Киевской (71), Херсонской (33) и Львовской (31) областях.
Меньше всего — Ровенская, Ивано-Франковская и Запорожская области. Там закупили только по 1 аппарату.
Отмечается, что стоимость одного аппарта составляет от 25 тысяч до почти 1 миллиона гривен. Самые дешевые — те, которыми оборудуют машины скорой помощи. Самые дорогие — стационарные аппараты с интеллектуальным управлением.
Аналитики отмечают, что это не все закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц. Часть аппаратов ИВЛ сейчас покупают частные деньги и передают в больнице по всем регионам Украины. В Украине нет собственного производства ИВЛ, поэтому все их доставляют из-за рубежа.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев попросил чиновников предоставить отчет о приоритетах использования денег, выделенных на борьбу с коронавирусом в городе.
Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.
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С начала 2020 года государственные структуры в Николаевской области закупили через Prozorro 8 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму 5 миллионов гривен. Всего в Украине за этот период приобрели 385 ИВЛ на более 286 миллионов гривен.
Об этом сообщают аналитики DOZORRO.
Больше всего ИВЛ через Prozorro приобрели в Днепропетровской (79), Киевской (71), Херсонской (33) и Львовской (31) областях.
Меньше всего — Ровенская, Ивано-Франковская и Запорожская области. Там закупили только по 1 аппарату.
Отмечается, что стоимость одного аппарта составляет от 25 тысяч до почти 1 миллиона гривен. Самые дешевые — те, которыми оборудуют машины скорой помощи. Самые дорогие — стационарные аппараты с интеллектуальным управлением.
Аналитики отмечают, что это не все закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц. Часть аппаратов ИВЛ сейчас покупают частные деньги и передают в больнице по всем регионам Украины. В Украине нет собственного производства ИВЛ, поэтому все их доставляют из-за рубежа.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев попросил чиновников предоставить отчет о приоритетах использования денег, выделенных на борьбу с коронавирусом в городе.
Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.
|
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|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа