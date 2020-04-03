Национальный банк Украины направил коммерческим банкам письма с рекомендациями воздержаться от выплаты дивидендов по итогам 2019 года минимум до октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В НБУ отметили, что сейчас экономика Украины и мира входит в кризис, поэтому банки должны быть готовы и финансово устойчивыми, иметь дополнительные ресурсы для вероятного «поглощения» убытков.

«Сегодня украинские банки являются достаточно капитализированными и ликвидными. Они готовы поддержать украинскую экономику в это кризисное время. Поэтому мы надеемся, что менеджмент и акционеры финансовых учреждений присоединятся к коллективным усилиям по противодействию распространению пандемии COVID-19 и временно воздержатся от распределения прибыли», — сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

В Нацбанке добавили, что аналогичные рекомендации банкам в Евросоюзе предоставил и Европейский центральный банк для того, чтобы банковская система ЕС была более устойчивой в период нового экономического кризиса.

Кроме этого, НБУ напоминает, что банкам запрещено выплачивать дивиденды, если такая выплата приводит к нарушению нормативов достаточности капитала.

Ранее сообщалось, исследовательские центры, экономисты и финансовые аналитики выступили с заявлением против объявления дефолта в Украине.

Напомним, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию, которая, возможно, будет хуже той, что наблюдалась в 2009 году.