Коммунальное некоммерческое предприятие Николаевского горсовета «Городская больница № 4» собирается потратить больше 2 миллионов на ремонт аппарата МРТ, который хотели отдать в аренду.

Информация о тендере опубликована в системе публичных закупок ProZorro.

Ранее начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай предложила отдать в аренду городской аппарат МРТ в больнице №4, чтобы не тратить из бюджета деньги на его ремонт, и заявила, что уже нашла нашла желающего его взять в пользование, отремонтировать и оказывать услугу.

«Городская больница № 4» вчера, 30 апреля, объявила тендер на капитальный ремонт аппарата МРТ Intera 1.5T Philips, серийный № 30311, с заправкой 1500 литра гелия жидкого с ожидаемой стоимостью в 2 миллиона 30 тысяч гривен.

Работы должны быть выполнены до 30 августа 2020 года.

Отмечается, что заказываемые услуги по ремонту должны быть выполнены в два этапа. Подрядчик должен будет заменить запорно-сбрасываемый клапана криостата, провести процедуры очистки льда с криостата, провести обсервацию магнита на наличие льда и выполнить прочие работы.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области через систему публичных закупок приобрели 16 аппаратов искусственной вентиляции лёгких за почти 11 миллионов.