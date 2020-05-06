Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил с предложением перераспределить бюджетные средства и выделить деньги на закупку продуктовых наборов всем жителям города, которые остались без заработка из-за коронавируса.

Об этом мэр заявил в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ, пишут НикВести.

Он отметил, что обеспокоен состояние людей, которые потеряли возможность работать из-за пандемии COVID-19, и предлагает выделить деньги из городского бюджета на закупку им продуктов.

— Я сейчас больше переживаю за тех молодых людей, у которых семьи, многодетные семьи, матерей одиночек, которые сегодня, потеряв возможность работать сейчас элементарно не знают как накрыть стол, покушать, не то что платить по счетам за газ или свет. Если пенсионеры получают пенсию и ещё по тысяче, то ситуация их не настолько критическая... Вчера мы проводили встречу с главой областного управления соцзащиты Оксаной Ельчиевой, с Сергеем Василенко (руководителем департамента соцзащиты Николаева - прим.) и с первым заместителем Владимиром Крыленко, чтобы сейчас обменяться с волонтерами базами людей, которым необходима помощь. И уже сейчас, при распределении бюджетных средств, выделить дополнительные деньги на закупку продуктовых пайков, которыми мы покроем не просто пенсионеров или тех, кто старше 60 лет, а и людей, у которых остросоциальная необходимость есть. Можно много говорить, но когда людям есть нечего, они могут идти на всё что угодно, - заявил Александр Сенкевич.

Ранее мэр Александр Сенкевич заявил, что во время пандемии в Николаеве в службу занятости обратилось в 4 раза больше человек, чем за аналогичный период 2019. Городской голова призвал горожан вовремя оплачивать коммунальные услуги и вывоз ТБО.