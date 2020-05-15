|Скорость ветра:
|4.1 м/с
|Восход солнца:
|05:16
|Заход солнца:
|20:21
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:09
|Заход солнца:
|20:39
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.5 грн
|26.85 грн
|EUR
|28.5 грн
|29 грн
Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о планах по капитальному ремонту дороги на Херсон, добавив, что деньги на этот проект уже выделены.
Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
Глава САД области отметил, что на данный момент планируется провести текущий ремонт этой дороги, засыпать ямы и установить освещение на отдельных участках. Также он рассказал, что позже будет сделан упор на капитальный ремонт трассы, тогда как деньги на этот проект уже выделены.
— Дорогу (на Херсон - прим) будем приводить в порядок, там есть ряд мест ещё, где нужно сделать ямы, где мы сейчас добавим освещения, но основной упор мы будем делать на этот проект, который будет идти на Херсон, в которых будут вкладываться деньги, будут развилки, эстакада, проект масштабный и серьезный. Сейчас мы сделаем возможность нормального проезда, а, конечно, основной упор на капитальный ремонт проекта. На него уже выделены деньги, на проектную документацию, он в действии, - отметил Владислав Невеселый.
Напомним, что САД в Николаевской области планирует до конца текущего года полностью отремонтировать автодорогу Т-15-13 «Нечаянное — Очаков» (от поворота с Одесской трассы).
Начальник Службы автодорог в области Владислав Невеселый заявил, что разработал стратегию развития дорог в регионе. В частности, он хочет соединить большие громады с центральными трассами.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о планах по капитальному ремонту дороги на Херсон, добавив, что деньги на этот проект уже выделены.
Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
Глава САД области отметил, что на данный момент планируется провести текущий ремонт этой дороги, засыпать ямы и установить освещение на отдельных участках. Также он рассказал, что позже будет сделан упор на капитальный ремонт трассы, тогда как деньги на этот проект уже выделены.
— Дорогу (на Херсон - прим) будем приводить в порядок, там есть ряд мест ещё, где нужно сделать ямы, где мы сейчас добавим освещения, но основной упор мы будем делать на этот проект, который будет идти на Херсон, в которых будут вкладываться деньги, будут развилки, эстакада, проект масштабный и серьезный. Сейчас мы сделаем возможность нормального проезда, а, конечно, основной упор на капитальный ремонт проекта. На него уже выделены деньги, на проектную документацию, он в действии, - отметил Владислав Невеселый.
Напомним, что САД в Николаевской области планирует до конца текущего года полностью отремонтировать автодорогу Т-15-13 «Нечаянное — Очаков» (от поворота с Одесской трассы).
Начальник Службы автодорог в области Владислав Невеселый заявил, что разработал стратегию развития дорог в регионе. В частности, он хочет соединить большие громады с центральными трассами.