Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о планах по капитальному ремонту дороги на Херсон, добавив, что деньги на этот проект уже выделены.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Глава САД области отметил, что на данный момент планируется провести текущий ремонт этой дороги, засыпать ямы и установить освещение на отдельных участках. Также он рассказал, что позже будет сделан упор на капитальный ремонт трассы, тогда как деньги на этот проект уже выделены.

— Дорогу (на Херсон - прим) будем приводить в порядок, там есть ряд мест ещё, где нужно сделать ямы, где мы сейчас добавим освещения, но основной упор мы будем делать на этот проект, который будет идти на Херсон, в которых будут вкладываться деньги, будут развилки, эстакада, проект масштабный и серьезный. Сейчас мы сделаем возможность нормального проезда, а, конечно, основной упор на капитальный ремонт проекта. На него уже выделены деньги, на проектную документацию, он в действии, - отметил Владислав Невеселый.

Напомним, что САД в Николаевской области планирует до конца текущего года полностью отремонтировать автодорогу Т-15-13 «Нечаянное — Очаков» (от поворота с Одесской трассы).

Начальник Службы автодорог в области Владислав Невеселый заявил, что разработал стратегию развития дорог в регионе. В частности, он хочет соединить большие громады с центральными трассами.