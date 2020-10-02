Авиакомпания SkyUp объявила об отмене рейсов Киев-Ереван из-за использования системы ПВО вблизи армянской столицы.

Об этом сообщает avianews.

«В таких условиях авиаперевозчик не может ставить под угрозу жизни пассажиров. SkyUp продолжал выполнять рейсы Киев-Ереван, пока это оставалось безопасным», — заявили в авиакомпании.

На данный момент отменены ближайшие вылеты в Армению, запланированные на 2 и 5 октября. Решение о выполнении других рейсов SkyUp намерен принять в зависимости от развития ситуации.

Пассажирам авиакомпания предложила вернуть средства на баланс в личном кабинете, бесплатно перенести вылет на другие рейсы в Армению с 9 октября или переоформить билет на специальный рейс Киев-Тбилиси-Киев 5 октября с организацией трансферного зеленого коридора между Тбилиси и Ереваном наземным транспортом.

Ранее об отмене рейсов Киев-Ереван объявила МАУ. Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном возник из-за споров о контроле Нагорного Карабаха.

Напомним, 27 сентября Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую военную мобилизацию.

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.

Азербайджан и самопровозглашенный Нагорный Карабах заявляют о гибели мирных жителей вследствие военных действий между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.