В июне авиакомпания МАУ продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа. Однако в июне компания выполнит несколько отдельных рейсов. Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы «предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов».
Кроме того, авиакомпания после открытия международного авиасообщения с Украиной 15 июня 2020 года придерживается политики взвешенного рестарта рейсов.
В июне компания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.
В частности, планирует совершить рейсы по следующим направлениям:
Напомним, в «Украэрорухе» заявили, что не собираются увеличивать количество диспетчеров и время их работы в николаевском аэропорту, так как его руководство ничего не делает для увеличения количества рейсов.
Отметим, что вчера, 16 юня стало известно, что «Украэрорух» в связи с финансовыми проблемами сможет давать своих диспетчеров Николаевскому международному аэропорту только на 20 часов в неделю. В свою очередь директор предприятия Федор Барна говорит, что с осени потребность в диспетчерах повысится.
Федор Барна также заявил, что в октябре 2020 года из Николаева начнет летать лоукостер в Европу.
В июне авиакомпания МАУ продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа. Однако в июне компания выполнит несколько отдельных рейсов. Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы «предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов».
Кроме того, авиакомпания после открытия международного авиасообщения с Украиной 15 июня 2020 года придерживается политики взвешенного рестарта рейсов.
В июне компания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.
В частности, планирует совершить рейсы по следующим направлениям:
Напомним, в «Украэрорухе» заявили, что не собираются увеличивать количество диспетчеров и время их работы в николаевском аэропорту, так как его руководство ничего не делает для увеличения количества рейсов.
Отметим, что вчера, 16 юня стало известно, что «Украэрорух» в связи с финансовыми проблемами сможет давать своих диспетчеров Николаевскому международному аэропорту только на 20 часов в неделю. В свою очередь директор предприятия Федор Барна говорит, что с осени потребность в диспетчерах повысится.
Федор Барна также заявил, что в октябре 2020 года из Николаева начнет летать лоукостер в Европу.