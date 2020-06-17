В июне авиакомпания МАУ продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа. Однако в июне компания выполнит несколько отдельных рейсов. Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы «предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов».

Кроме того, авиакомпания после открытия международного авиасообщения с Украиной 15 июня 2020 года придерживается политики взвешенного рестарта рейсов.

В июне компания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.

В частности, планирует совершить рейсы по следующим направлениям:

18 июня: Лондон (Хитроу) — Киев (эвакуационный);

19 июня: Киев — Херсон, Киев — Одесса;

20 июня: Киев — Бангкок;

21 июня: Бангкок — Киев (эвакуационный), Херсон — Киев, Одесса — Киев, Киев — Стамбул — Киев;

22 июня: Киев — Нью-Йорк — Киев (эвакуационный);

23 июня: Киев — Амстердам — Киев;

24 июня: Киев — Майами, Киев — Париж;

25 июня: Майами — Киев (эвакуационный);

26 июня: Киев — Стамбул — Киев, Киев — Афины — Киев, Киев — Одесса, Киев — Львов, Киев — Херсон;

28 июня: Киев — Стамбул — Киев, Дубай — Киев;

29 июня: Киев — Тель-Авив — Киев, Херсон — Киев, Одесса — Киев, Львов — Киев;

30 июня: Киев — Амстердам — Киев.

Напомним, в «Украэрорухе» заявили, что не собираются увеличивать количество диспетчеров и время их работы в николаевском аэропорту, так как его руководство ничего не делает для увеличения количества рейсов.