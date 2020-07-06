Служба автомобильных дорог Николаевской области отменила тендер на корректировку технико-экономического обоснования строительства мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве за 13,8 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Как известно, Служба автомобильных дорог Николаевской области объявляла тендер по корректировке ТЭО строительства, так называемого, японского моста с ожидаемой стоимостью работ в 13 миллионов 803 тысячи 446 гривен.

Участие в торгах приняло всего два участника, среди которых ООО «Интерпроект» с предложением в 7 миллионов 104 тысяч гривен и ООО «Укрстандрат», которое запросило за выполнение работ 12 миллионов 650 гривен.

В итоге победу в аукционе одержал «Интерпроект» с более выгодным финансовым предложением, однако 19 мая тендерный комитет отклонил предложение киевской фирмы, так как поданные документы участника не отвечают указанным требованиям.

Однако, 6 июля 2020 года тендерный комитет Службы автодорог решил отменить торги с формулировкой об отсутствии дальнейшей потребности в закупке товаров, работ и услуг.

Стоит отметить, что 24 июня в ходе своего визита на судостроительный завод «Океан» народный депутат украины фракции «Слуга народа» Игорь Негулевский заявил, что тендер отменят, чтобы объявить его заново и провести в короткие сроки.

— Тендер сняли потому как тендере, который изначально был объявлен — это была «длинная история». Служба автомобильных дорог области сейчас переставляет тендер, чтобы мы прошли всю процедуру буквально за два месяца, — заявил Игорь Негулевский.

Отметим, что тогда же, 24 июня владелец завода «Океан» Николай Капацына заявил, что его предприятие готово изготовить все необходимые металлические элементы для постройки «японского» и ремонта Варваровского моста в Николаеве.

Напомним, ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что договорился с министром инфраструктуры Владиславом Криклием о строительстве нового моста через реку Южный Буг.

Как известно, во время визита в Японию в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаока перспективы строительства в Николаеве так называемого «японского моста» через реку Южный Буг.

Отметим, что планы построить в Николаеве новый мост озвучиваются уже на протяжении многих лет. В 2013 году в Николаеве презентовали проект строительства мостового перехода через Южный Буг, который планировалось построить за пять лет. Общая стоимость строительства оценивалась в 3,5 миллиарда гривен. Проект предусматривал строительство участка дороги по обеспечению соединения «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» с участком дороги в районе села Половинки Николаевского района. В сентябре 2013 года в Николаев приезжал посол Японии, который подтвердил важность строительства мостового перехода через Южный Буг.

Однако в итоге японские инвесторы приняли решение профинансировать реконструкцию канализационных сетей в поселке Бортничи под Киевом вместо строительства моста в Николаеве.

В 2018 году переговоры о строительстве моста были возобновлены. По мнению мэра Николаева Александра Сенкевича, которое он озвучил в прошлом году, строительство так называемого «японского моста» в Николаеве может начаться в 2022 году и закончиться через 4 года.

В июне этого года стало известно, что инвестпроект реконструкции международной автомобильной дороги М14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск на участке Одесса — Николаев — Херсон предусматривает строительство нового моста в Николаеве.

Также в прошлом году представители японской компании JICA представили в Николаеве результаты исследования в рамках подготовки проекта строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию и в «Укравтодор» с просьбой ускорить процесс по получению кредита на строительство так называемого «японского» моста в Николаеве.