Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций» № 1017-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 декабря.

Как сообщается на сайте Офиса Президента, закон определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, несмотря на установленные законом размеры минимальной заработной платы, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации.

Кроме того, исключены нормы о применении механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.

До 1 января 2022г отсрочено обязательное применение РРО для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Документ отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в регистраторах расчетных операций (программных регистраторах расчетных операций).

Также до 1 января 2022г продлено применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на протесты предпринимателей, выступающих против введения кассовых аппаратов. Он созвал экстренное заседание, чтобы услышать комментарии «всех заинтересованных сторон».

Напомним, что 9 ноября на выезде из Николаева предприниматели устроили акцию протеста против тотального введения регистраторов расчетных операций (РРО).

37% украинцев убеждены, что расширение применения кассовых аппаратов (РРО) — это, скорее, притеснение малого бизнеса. В то же время 51% считает это наведением порядка в сфере уплаты налогов.

В Киеве митингующие, которые выступают против введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей, перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале.