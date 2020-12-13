Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев заявил, что хочет сохранить Николаевский судостроительный завод (бывший завод имени 61 коммунара), где уже начата процедура банкротства.

Об этом Юрий Гусев сказал во время встречи со СМИ в Харькове, пишет АрміяInform.

— Формируя концепцию структуры будущих холдингов, я вступаю за сохранение Николаевского судостроительного заволда и всего судостроительного комплекса, который сегодня есть в нашем концерне, - сказал он.

От отметил, что Концерну необходимо развивать предприятия судостроения и морской техники в первую очередь для нужд Военно-Морских сил Украины.

Концепция реформирования Укроборонпрома предусматривает, что в 2021 год он прекратит свое существование. Останется 65 предприятий, которые будут поделены на два холдинга - Оборонные системы и Аэрокосмический холдинг.

Напомним, Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром». Согласно решению суда, общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну.

На участие в судебном процессе по банкротству государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (бывший завод имени 61 коммунара) заявились 19 предприятий и организаций - кредиторов.