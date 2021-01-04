Четверо николаевских нардепов получили почти по 40 тысяч гривен компенсации за два месяца проживания в гостинице или аренды жилья в Киеве.
Об этом говорится в информации Портала открытых данных Верховной Рады.
Всего денежную помощь получили 160 нардепов, среди них четверо «слуг народа», представляющих Николаевскую область в Верховной Раде:
Игорь Копытин — 39 тысяч 650 грн;
Игорь Негулевский — 39 тысяч 650 грн;
Александр Пасичный — 39 тысяч 650 грн;
Артем Черноморов — 39 тысяч 650 грн.
Отметим, указанные суммы нардепы получили за проживание в столице с 1 ноября по 31 декабря.
В целом, 160 иногородним нардепам выплатили 7 млн 4тыс 679 грн.
Напомним, 15 декабря Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 триллион 92 миллиардов гривен, расходы — 1 триллион 328 миллиардов гривен, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.
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Четверо николаевских нардепов получили почти по 40 тысяч гривен компенсации за два месяца проживания в гостинице или аренды жилья в Киеве.
Об этом говорится в информации Портала открытых данных Верховной Рады.
Всего денежную помощь получили 160 нардепов, среди них четверо «слуг народа», представляющих Николаевскую область в Верховной Раде:
Игорь Копытин — 39 тысяч 650 грн;
Игорь Негулевский — 39 тысяч 650 грн;
Александр Пасичный — 39 тысяч 650 грн;
Артем Черноморов — 39 тысяч 650 грн.
Отметим, указанные суммы нардепы получили за проживание в столице с 1 ноября по 31 декабря.
В целом, 160 иногородним нардепам выплатили 7 млн 4тыс 679 грн.
Напомним, 15 декабря Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 триллион 92 миллиардов гривен, расходы — 1 триллион 328 миллиардов гривен, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.