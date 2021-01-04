Четверо николаевских нардепов получили почти по 40 тысяч гривен компенсации за два месяца проживания в гостинице или аренды жилья в Киеве.

Об этом говорится в информации Портала открытых данных Верховной Рады.

Всего денежную помощь получили 160 нардепов, среди них четверо «слуг народа», представляющих Николаевскую область в Верховной Раде:

Игорь Копытин — 39 тысяч 650 грн;

Игорь Негулевский — 39 тысяч 650 грн;

Александр Пасичный — 39 тысяч 650 грн;

Артем Черноморов — 39 тысяч 650 грн.

Отметим, указанные суммы нардепы получили за проживание в столице с 1 ноября по 31 декабря.

В целом, 160 иногородним нардепам выплатили 7 млн 4тыс 679 грн.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 триллион 92 миллиардов гривен, расходы — 1 триллион 328 миллиардов гривен, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.