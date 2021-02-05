Руководители предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Нефтебазы у порта Николаева допускают, что за нападками на их предприятие стоят конкуренты, которым выгодно заблокировать их работу.

Такое мнение сегодня, 5 февраля, во время брифинга рассказал директор компании «Оил Трансшип» Виталий Сенько, - передают НикВести.

— Как вы видите, предприятие не работает второй день. Вчера на территорию зашли работники ГФС с постановлением, мы предоставили им все, что они хотели, дали допуск ко всем материалам, которые их интересовали. Пообещали нам, что в кратчайшие сроки все это закончится, ничего страшного, не переживайте, Но со временем аппетиты увеличились, уже перешло в русло «мы хотим еще». Незаконные действия тут же сотрудников перешли в другой формат, они начали самовольничать. Здесь на предприятии находится территория таможенного склада. без разрешения, без всякого согласования они начали проникать на территорию с людьми, которые не имеют ни квалификации, ни опыта, забирать пробы с резервуаров, совершать действия, которые не указаны в том постановлении, с которым они пришли, - сказал Виталий Сенько.

Виталий Сенько

Он допускает, что такие действия выгодны их конкурентам.

— На сегодняшний час уже есть информация о том, что идет попытка заблокировать полностью работу предприятия. Мы не видим какого-то консенсуса в их работе. Итог мы видим: это очередное блокирование, может со стороны конкурентов. Как известно, уже пошла динамика на рынке, цены пошли вверх. Я как руководитель предприятия не могу объяснить сотрудникам, что предприятие не будет работать, а зарплату им надо заплатить, отчисления надо сделать. На кого это все будем возлагать? Сотрудники ГФС пришли, хотят одно, второе, третье, а по итогу виноват будет хозяин. Потому что работа предприятия заблокирована. Даже сейчас проводятся следственные действия, как говорят, не согласно постановлению с которым они зашли. Нас кошмарили до Нового года, теперь пошла эта цепочка посленовогодняя. Не зашли по беспределу, будут типо по закону. Зашли с одним, а теперь будут обустраиваться, наверное, жить. Мое мнение, конкуренция. Кто-то хочет зайти новый, или кто-то, может, пытается, со слов одного сотрудника, находящегося здесь, предприятие, которое арендует и работает с комплексом. А почему они торгуют, выходят на рынок с ценой на топливо намного дешевле, чем у нас?, - сказал Виталий Сенько.

Выступил также и адвокат бизнесменов Андрей Толпекин. По его информации, к происходящему на Нефтебазе имеют отношение «большие чины в правоохранительных органах».

— Есть информация, действительно, как всем было известно, в конце декабря был рейдерский захват. По поддельным документам изменили собственника данного предприятия и силовым образом его захватили. Мы в правовом поле отменили эту регистрацию, которая была проведена регистратором сельсовета. Это просто треш. И после этого, соответственно, было возбуждено уголовное дело и, понятно, подставные лица, но по инсайдерской информации у нас есть подозрения, что это очень большие чины в правоохранительных органах, силовых блоках, которые по заказу… Потому что простой гражданин не может совершать такие действия системно и последовательно. Потому что если не получается по беспределу отобрать предприятие, то его начинают кошмарить через силовые контролирующие органы для того, чтобы его довести до такой ситуации, что просто будет заблокирована его работа. Это стандартная схема. Мы просто надеялись, что с приходом новой власти это закончится, мы поймем, что у нас новые правоохранительные органы, НАБУ, ГБР, САП и так далее, что это закончится. Но в Николаеве это уже просто системная ситуация. Рано или поздно бизнес восстанет и потребует, чтобы была какая-то защита. А не когда могут изменить собственника через регистратора. Получается, что мы все граждане Украины, бизнес не защищены от этой ситуации. И все понимаем, что это большие чины, которые находятся в Киеве, которые решают эти вопросы. Это предприятие собственником строилось с 2004 года. Мы все понимаем, что все хотят отобрать то, что работает. И все понимают, что наш бизнес и частная собственность в нашем государстве не защищена. В том числе, привлекая к этому правоохранительные органы, - сказал Андрей Толпекин.

Ранее сообщалось, что руководители предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Нефтебазы у порта Николаева заявили о том, что представители Государственной фискальной службы, которые уже второй день проводят там следственные действия, превышают свои полномочия, выходя в своих действиях за рамки постановления суда, давшего санкции на проверку.

Как известно, вчера, 4 февраля, правоохранители проводили следственные действия на территории Нефтебазы в Николаеве. Туда приехал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, чтобы разобраться в происходящем, но сотрудник фискальной службы проигнорировал просьбы главы облгосадминистрации представиться и объяснить происходящее. Представитель компании «Миколаївський нафтоперевалювальний комплекс» заявил, что обыски на предприятии, которые проводили сотрудники ГФС, являются незаконными. Позже, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким выяснил, что на территории Нефтебазы правоохранители забирали пробы из цистерны, после чего должны были покинуть предприятие.