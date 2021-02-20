Корпорация Facebook, которая недавно ввела ограничения для австралийских пользователей в своей социальной сети, вернулась к переговорам с правительством Австралии. Премьер-министр страны Скотт Моррисон поприветствовал такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ

— Моя задача заключается в том, чтобы обеспечить продолжение дискуссии (между правительством Австралии и Facebook, — прим.),чтобы мы смогли привести их к успешному завершению. Я рад, что Facebook решила, судя по всему, снова подружиться с нами и восстановить разговор, — сказал глава австралийского правительства.

Также Скотт Моррисон отметил, что принял извинения вице-президента Facebook в Азиатско-Тихоокеанском регионе Саймона Милнера, принесенные после того, как сотни страниц государственных и общественных организаций Австралии оказались заблокированы.

Саймон Милнер отметил, что компания «сожалеет об ошибках», допущенных при отключении функции публикации, просмотра и распространения новостей.

Ранее стало известно, что Facebook заблокирует возможность австралийским пользователям просматривать и обмениваться новостями, размещенными на платформе — это стало ответом на законопроект австралийских властей, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.