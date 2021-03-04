Информация о производителях или поставщиках вакцин против коронавируса, а также о цене на эти препараты является конфиденциальной. За ее разглашение предусмотрены штрафы, а производители могут даже разорвать контракт.
Об этом на брифинге 4 марта заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
Она говорит, что неразглашение этой информацию предусмотрено договором между Минздравом и международной организацией «Crown agents», которая закупает вакцины для Украины.
— Эти жесткие требования конфиденциальности — вовсе не прихоть Министерства. Они инициированы производителями вакцины. И за их нарушение предусмотрены большие штрафные санкции или даже расторжение контрактов, — рассказала заместитель министра.
Шаталова отметила, что Минздрав вместе с приказом о распределении вакцин по регионам направил руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения требование обеспечить неразглашение любой конфиденциальной информации о вакцинах.
— Насколько известно, такие договоры, содержащие условия о конфиденциальности, подписывают все страны мира, которые осуществляют закупки иммунобиологических препаратов от COVID-19 централизованно, — говорят в Минздраве.
Отметим, что хоть вакцина Covishield в Украине и одобрена, в Индии она пока еще не прошла последний этап испытаний. Также данный препарат является лицензированной копией оксфордской вакцины AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).
Также сообщалось, что в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.
Напомним, что первой партии индийской вакцины Covishield, которая прибыла в Николаевскую область, хватит на 6150 человек. Когда прибудет следующая партия — пока неизвестно.
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Информация о производителях или поставщиках вакцин против коронавируса, а также о цене на эти препараты является конфиденциальной. За ее разглашение предусмотрены штрафы, а производители могут даже разорвать контракт.
Об этом на брифинге 4 марта заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
Она говорит, что неразглашение этой информацию предусмотрено договором между Минздравом и международной организацией «Crown agents», которая закупает вакцины для Украины.
— Эти жесткие требования конфиденциальности — вовсе не прихоть Министерства. Они инициированы производителями вакцины. И за их нарушение предусмотрены большие штрафные санкции или даже расторжение контрактов, — рассказала заместитель министра.
Шаталова отметила, что Минздрав вместе с приказом о распределении вакцин по регионам направил руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения требование обеспечить неразглашение любой конфиденциальной информации о вакцинах.
— Насколько известно, такие договоры, содержащие условия о конфиденциальности, подписывают все страны мира, которые осуществляют закупки иммунобиологических препаратов от COVID-19 централизованно, — говорят в Минздраве.
Отметим, что хоть вакцина Covishield в Украине и одобрена, в Индии она пока еще не прошла последний этап испытаний. Также данный препарат является лицензированной копией оксфордской вакцины AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).
Также сообщалось, что в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.
Напомним, что первой партии индийской вакцины Covishield, которая прибыла в Николаевскую область, хватит на 6150 человек. Когда прибудет следующая партия — пока неизвестно.