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Целостный имущественный комплекс ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) будет передан в эксплуатацию концессионеру до конца марта 2021 года, ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия» — в конце осени.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире «Разговор с министром» на youtube-канале представителя Кабмина в Верховной Раде Василия Мокана.
— Я рассчитываю, что в Херсоне мы передачу объекта уже до конца марта завершим, а порт «Ольвия», где катарцы, там чуть больше объект — где-то во второй половине осени. Там позже тендер состоялся, плюс по передаче там более тяжелый объект. Но в этом году должны завершить, это важно. Передача уже на финишной прямой, — сказал Владислав Криклий.
Кроме того, МИУ готовит запуск концессии паромной переправы и контейнерного терминала в морпорту Черноморск и пассажирского терминала в Одесском порту, а также государственных стивидорных компаний в Измаильском, Бердянском и Мариупольском портах. И еще три порта — Скадовский, Усть-Дунайский и Белгород-Днестровский — планируется отдать под приватизацию.
— Очень амбициозные планы — до 2025 года пройти всю эту тропу. Чтобы фактически государство уже имело частников, которые будут управлять. Это мировая модель «порт-лендлорд», — подчеркнул Владислав Криклий.
Напомним, что в августе 2020 года Министерство инфраструктуры и катарская компания Qterminals подписали договор концессии целостного имущественного комплекса ГП «СК «Ольвия» и соответствующего имущества ГП «АМПУ» в морском порту «Ольвия». Согласно договору, QTerminals инвестирует в развитие порта около 3,4 миллиардов гривен. Кроме этого, не менее 80 миллионов гривен будут вложены в местную инфраструктуру.
Украинские политические эксперты заявили, что данная сделка благоприятно повлияет на развитие местной инфраструктуры.
2 марта в Николаевском горсовете подписали меморандум о сотрудничестве с QTerminals — город получит ₴80 млн на развитие инфраструктуры.
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Целостный имущественный комплекс ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) будет передан в эксплуатацию концессионеру до конца марта 2021 года, ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия» — в конце осени.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире «Разговор с министром» на youtube-канале представителя Кабмина в Верховной Раде Василия Мокана.
— Я рассчитываю, что в Херсоне мы передачу объекта уже до конца марта завершим, а порт «Ольвия», где катарцы, там чуть больше объект — где-то во второй половине осени. Там позже тендер состоялся, плюс по передаче там более тяжелый объект. Но в этом году должны завершить, это важно. Передача уже на финишной прямой, — сказал Владислав Криклий.
Кроме того, МИУ готовит запуск концессии паромной переправы и контейнерного терминала в морпорту Черноморск и пассажирского терминала в Одесском порту, а также государственных стивидорных компаний в Измаильском, Бердянском и Мариупольском портах. И еще три порта — Скадовский, Усть-Дунайский и Белгород-Днестровский — планируется отдать под приватизацию.
— Очень амбициозные планы — до 2025 года пройти всю эту тропу. Чтобы фактически государство уже имело частников, которые будут управлять. Это мировая модель «порт-лендлорд», — подчеркнул Владислав Криклий.
Напомним, что в августе 2020 года Министерство инфраструктуры и катарская компания Qterminals подписали договор концессии целостного имущественного комплекса ГП «СК «Ольвия» и соответствующего имущества ГП «АМПУ» в морском порту «Ольвия». Согласно договору, QTerminals инвестирует в развитие порта около 3,4 миллиардов гривен. Кроме этого, не менее 80 миллионов гривен будут вложены в местную инфраструктуру.
Украинские политические эксперты заявили, что данная сделка благоприятно повлияет на развитие местной инфраструктуры.
2 марта в Николаевском горсовете подписали меморандум о сотрудничестве с QTerminals — город получит ₴80 млн на развитие инфраструктуры.