Исполнительный комитет Николаевского горсовета направил обращение в Кабинет Министров с просьбой разрешить работу предпринимателей в сфере торгового и бытового обслуживания в «красной» зоне карантина при соблюдении санитарных норм.

Такое решение было принято исполкомом в четверг, 8 апреля, сообщается на сайте мэрии Николаева.

«Поддержать обеспечение реализации права на труд субъектов хозяйствования, которые проводят деятельность в сферах торгового и бытового обслуживания, в отношении которых введены дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия, при условии неукоснительного соблюдения противоэпидемических мероприятий в организации их деятельности», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что городская власть компенсирует николаевским предпринимателям налоги, которые они выплатили в период ужесточения карантина.

Напомним, 7 апреля на Соборную площадь в Николаеве снова вышли предприниматели, протестующие против карантинных ограничений.

Тогда Александр Сенкевич сказал, что не может ослабить карантинные ограничения, хоть местной власти и не выгодно, чтобы предприниматели не работали.