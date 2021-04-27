Во вторник, 27 апреля, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала проект решения сессии о гранте по программе DemoUkrainaDH между Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) и Николаевским городским советом.

Сумма гранта - 300 тысяч евро, - передает корреспондент НикВести.

Директор департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета Денис Денисенко депутатам пояснил, что проект DemoUkrainaDH предусматривает три составляющие: работы по замене части теплосетей в Николаеве и постройке новой твердотопливной котельной в 127-м микрорайоне на Херсонском шоссе.

— Это позволит сделать наше предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» более рентабельным, поскольку сократит сеть теплоснабжения, - сказал Денис Денисенко.

Он также указал, что определены организации, которые выполнят указанные работы: ООО «ЭСКО-Лтава» займется котельной, а трубами – литовская компания «Поларис».

В итоге 9 депутатов были «за», вопрос прошел.

Напомним, новая команда департамента энергетики и энергоэффективности Николаевского городского совета, ответственность за которую взяла «слуга народа» Татьяна Домбровская, планирует взять на себя часть полномочий департамента жилищно-коммунального хозяйства. Об этом НикВести рассказал директор департамента Денис Денисенко.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Отметим, что о планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны. В марте 2018 года сообщалось, что в течение двух недель николаевцам будут представлены эскизы и наработки будущей реконструкции парка Победа.