Вечером 19 мая в курортном Коблево разгорелся конфликт вокруг базы отдыха «Волна» между несколькими предприятиями.

Недавно малое предприятие «Волна» выиграло суды всех инстанций, в том числе Верховный, отстояв свое право на пользование землей под базой отдыха.

Другое предприятие, ООО «Волна-Прим» с одесской «пропиской», проигравшее апелляцию, отказывается покидать территорию.

Малое предприятие «Волна» называет оппонентов рейдерами, которые незаконно захватили землю. Между предпринимателями разгорелся конфликт, в результате которого на место была вызвана полиция.

Ранее сообщалось, что база отдыха ООО «Волна-Прим» с «пропиской» в Одесской области, которая расположена на территории Коблевской ОТГ, проиграла очередной суд. Постановление уже вступило в законную силу.

Также сообщалось, что в начале 2000-х годов ООО «Волна-Прим» внезапно сменило «прописку» с Николаевской на Одесскую область предположительно из-за утерянной документации, которая подтверждала границы района, став с 2007 года объектом, зарегистрированным в Одесской области. При этом также известно, что обслуживают территорию базы ведомства и коммунальные организации, которые относятся к Николаевской области, в том числе и Коблевской ОТГ, но налоги на землю и прочие отчисления многие годы уходили в Одесскую казну.