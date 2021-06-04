После инцидента с самолетом Rayanair число авиалайнеров, использующих воздушное пространство Беларуси упало наа 40%.
Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Евроконтроль.
— За последние семь дней в среднем воздушный трафик достигал 253 рейса в сутки. В течение семи дней до 20 мая, то есть двумя неделями ранее, показатель трафика составлял порядка 420 рейсов в сутки, — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что речь идет обо всех рейсах, которые входят в зону ответственности Евроконтроля.
Представитель Евроконтроля также добавил, что «те рейсы, которые все еще продолжают осуществляться через белорусское воздушное пространство, выполняются, в основном, неевропейскими перевозчиками».
Напомним, Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Своим авиакомпаниям лидеры Содружества также рекомендовали отказаться от полетов в Минск. Аналогичное решение приняла Украина.
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После инцидента с самолетом Rayanair число авиалайнеров, использующих воздушное пространство Беларуси упало наа 40%.
Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Евроконтроль.
— За последние семь дней в среднем воздушный трафик достигал 253 рейса в сутки. В течение семи дней до 20 мая, то есть двумя неделями ранее, показатель трафика составлял порядка 420 рейсов в сутки, — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что речь идет обо всех рейсах, которые входят в зону ответственности Евроконтроля.
Представитель Евроконтроля также добавил, что «те рейсы, которые все еще продолжают осуществляться через белорусское воздушное пространство, выполняются, в основном, неевропейскими перевозчиками».
Напомним, Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Своим авиакомпаниям лидеры Содружества также рекомендовали отказаться от полетов в Минск. Аналогичное решение приняла Украина.
Ранее НикВести сообщали, что в Минске были совершены следственные действия в отношении задержанной 23 мая вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, россиянки Софии Сапеги.