Датский аппеляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия забрал разрешение на строительство наземного участка газопровода Baltic Pipe, который выступает конкурентом российского «Северного потока-2».

Об этом сообщает экономический ресурс Biznes Alert.

Отзыв разрешения мотивировали тем, что газопровод в перспективе может навредить экологическим системам на датском побережье, а совету не предоставили документов, которые бы подтверждали принятие благоприятных условий жизни для некоторых видов мелких животных, чей ареал распространяется на побережье.

Если компания создат необходимые меры и соблюдет все законы, то ей вернут разрешение, однако сроки строительства уже сдвинулись. Первоначальной датой конца проекта должен был стать октябрь 2022 года.

Ранее НикВести сообщали, Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на проведение работ по прокладке газопровода «Северный поток 2» на территории страны.