|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|04:59
|Заход солнца:
|20:41
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|04:49
|Заход солнца:
|21:02
|Температура завтра:
|+21 C°
Изменения климата создают серьезные риски для стабильности финансовой системы. Климатический кризис может спровоцировать кризис финансовый.
Об этом сказал директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан в комментарии CNN Business.
— Климатический кризис развивается медленно, но он потенциально катастрофичен, — сказал Тобиас Адриан.
Тобиас Адриан указал на то, как в последние годы экономики Багамских Островов, Филиппин и других стран были сокрушены ураганами и тайфунами.
— Есть много стран, в которых климатическая катастрофа является катастрофической для финансовой системы, — добавил Тобиас Адриан.
Адриан также призвал к обновлению стандартов данных и раскрытия информации о климатических рисках для повышения прозрачности.
По его словам, регулирующие органы должны больше работать над тем, как регулировать финансовые учреждения таким образом, чтобы сделать систему более благоприятной для климата.
— Это все еще в зачаточном состоянии, — сказал Тобиас Адриан.
Наконец, Тобиас Адриан сказал, что центральные банки должны оценить, как включить климат в денежно-кредитную политику и покупку активов — шаг, который чиновник МВФ признал «весьма спорным».
Напомним, Национальный совет по экономическому и социальному развитию Таиланда выдал итоговый прогноз на туристический сектор Таиланда. Ожидается, что он не вернется в нормальное состояние до 2026 года, при том, что именно туризм приносил пятую часть дохода в экономику Таиланда.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Изменения климата создают серьезные риски для стабильности финансовой системы. Климатический кризис может спровоцировать кризис финансовый.
Об этом сказал директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан в комментарии CNN Business.
— Климатический кризис развивается медленно, но он потенциально катастрофичен, — сказал Тобиас Адриан.
Тобиас Адриан указал на то, как в последние годы экономики Багамских Островов, Филиппин и других стран были сокрушены ураганами и тайфунами.
— Есть много стран, в которых климатическая катастрофа является катастрофической для финансовой системы, — добавил Тобиас Адриан.
Адриан также призвал к обновлению стандартов данных и раскрытия информации о климатических рисках для повышения прозрачности.
По его словам, регулирующие органы должны больше работать над тем, как регулировать финансовые учреждения таким образом, чтобы сделать систему более благоприятной для климата.
— Это все еще в зачаточном состоянии, — сказал Тобиас Адриан.
Наконец, Тобиас Адриан сказал, что центральные банки должны оценить, как включить климат в денежно-кредитную политику и покупку активов — шаг, который чиновник МВФ признал «весьма спорным».
Напомним, Национальный совет по экономическому и социальному развитию Таиланда выдал итоговый прогноз на туристический сектор Таиланда. Ожидается, что он не вернется в нормальное состояние до 2026 года, при том, что именно туризм приносил пятую часть дохода в экономику Таиланда.