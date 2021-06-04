Изменения климата создают серьезные риски для стабильности финансовой системы. Климатический кризис может спровоцировать кризис финансовый.

Об этом сказал директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан в комментарии CNN Business.

— Климатический кризис развивается медленно, но он потенциально катастрофичен, — сказал Тобиас Адриан.

Тобиас Адриан указал на то, как в последние годы экономики Багамских Островов, Филиппин и других стран были сокрушены ураганами и тайфунами.

— Есть много стран, в которых климатическая катастрофа является катастрофической для финансовой системы, — добавил Тобиас Адриан.

Адриан также призвал к обновлению стандартов данных и раскрытия информации о климатических рисках для повышения прозрачности.

По его словам, регулирующие органы должны больше работать над тем, как регулировать финансовые учреждения таким образом, чтобы сделать систему более благоприятной для климата.

— Это все еще в зачаточном состоянии, — сказал Тобиас Адриан.

Наконец, Тобиас Адриан сказал, что центральные банки должны оценить, как включить климат в денежно-кредитную политику и покупку активов — шаг, который чиновник МВФ признал «весьма спорным».

Напомним, Национальный совет по экономическому и социальному развитию Таиланда выдал итоговый прогноз на туристический сектор Таиланда. Ожидается, что он не вернется в нормальное состояние до 2026 года, при том, что именно туризм приносил пятую часть дохода в экономику Таиланда.