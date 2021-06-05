Компания космических технологий Илона Маска открывает филиал в Литве.

Об этом передает DELFI.

По данным Центра регистра, в среду была зарегистрированы компания Starlink Lithuania.

Starlink — это проект искусственных спутников Земли SpaceX. Единственным акционером Starlink Lithuania является голландская Starlink Holdings Netherlands, а ее возглавляет руководитель по вопросам человеческих ресурсов SpaceX Лорен Дреьер.

СМИ пишут, что министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис в феврале обсуждал с представителями SpaceX возможности развития в Литве и в Балтийском регионе технологий спутникового интернета. Тогда Скуодис заявлял, что Литва могла бы стать мостом для развития спутникового интернета между странами Балтии и на рынках всего региона.

Как сообщалось, американская компания SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon. Сейчас корабль направляется к Международной космической станции.

Напомним, компания Tesla Илона Маска вложила $1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин.