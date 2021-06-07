Южно-Украинская АЭС на выходных отключила второй блок от энергосистемы для проведения среднего планового ремонта, который продлится 65 суток.

Об этом сообщила пресс-служба станции.

На данный момент в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех АЭС Украины.

На блоке №3 Запорожской АЭС длятся 84-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №6 Запорожской АЭС – 51-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Хмельницкой АЭС – 41-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 38-е сутки среднего планового ремонта.

Ранее на Южно-Украинской АЭС ввели в эксплуатацию новую насосную станцию, два брызгальных бассейна и магистральные трубопроводы.