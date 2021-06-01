Сегодня, 1 июня, на Южно-Украинской АЭС ввели в эксплуатацию новую насосную станцию, два брызгальных бассейна и магистральные трубопроводы.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Известно, что эти инновации — лишь первая часть проекта по реконструкции системы технического водоснабжения, а также строительства комплекса для заполнения и подпитки Ташлыкского водохранилища. Впереди еще два этапа, в частности, введение в эксплуатацию еще двух бассейнов до конца 2021 года и бассейна №5 в 2022-м.

Как отметил исполняющий обязанности директора НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, цель проекта — обеспечение работы всех трех энергоблоков летом. Руководство АЭС ожидает увеличения объемов производства на порядка 40%.

Однако, благодаря новшествам, это будет происходить без существенного повышения температуры воды. Ее планируют снизить на 7-10°C.

— Это глубоко экологичный проект. Пар, который вы видите над водохранилищем, будет значительно снижен. Самое главное для нас — обеспечить экологию региона, позволить развиваться тем видам флоры и фауны, которые были здесь еще до работы атомной электростанции, — обозначил Петр Котин.

Общая сумма, необходимая для реализации проекта реконструкции ТГАЭС, составляет 14,25 миллиардов гривен. По состоянию на 1 мая 2021-го профинансировано 3,3 миллиарда. Руководство АЭС убеждено, что с помощью нововведений доходы Южно-Украинской АЭС на протяжении следующих 8 лет могут вырасти в 20 раз, превысив 4,5 миллиардов гривен в год.

Напомним, 23 апреля на Южно-Украинской атомной электростанции прошли ежегодные плановые командно-штабные учения антитеррористической направленности.