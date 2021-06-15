Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что есть шансы на то, что предприятие без проблем войдет в отопительный сезон, поскольку Рада сегодня приняла в первом чтении законопроект №3508-Д, который регулирует механизм реструктуризации долгов теплокоммунэнерго и водопоставщиков за газ.

Об этом речь шла во вторник, 15 июня, в ходе заседания комиссии по ЖКХ горсовета Николаева, - передает корреспондент НикВести.

— Мы больше года за него боролись. Сегодня был этап списания пени и штрафов со всех теплогенерирующих компаний, по компенсации разницы в тарифах. Сегодня по газу мы должны 340 миллионов, а нам государство должно 550 миллионов. Процесс начат, планируем этим летом до начала отопительного сезона эти все вопросы будут решены. Теплоэнергетики нормально войдут в отопительный сезон, — сказал Николай Логвинов.

Он уточнил, что на предприятии нет проблем с технической стороны вопроса.

— С этим все будет ровно, — заверил Николай Логвинов.

Законопроектом №3508-Д предлагается:

отменить начисления штрафных санкций, или пени, на задолженность, которая возникла после 1 мая 2020 года;

позволить реструктуризацию задолженности ТКЭ на 5 лет;

наложить запрет на начисление пени со стороны поставщиков природного газа по категории населения.

В Николаеве ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» вынуждено прекратить подачу пара в роддом № 1 и больницу скорой медицинской помощи. Для начала следующего отопительного сезона предприятие требует около 900 миллионов гривен - это погашение долгов за предыдущие отопительные сезоны и предоплата за газ для следующего сезона.

19 мая комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал два законопроекта №3800-1 и №3508, которые предполагают списание штрафных санкций и пени теплоснабжающим компаниям, а также наложение моратория на такие штрафы. Также законопроекты должны решить вопрос погашения, так называемой, «разницы в тарифах».