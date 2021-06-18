Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских работников.

Документ он подписал во время выступления, приуроченного ко Дню медика, передает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если украинским врачам не дать возможность зарабатывать, эту возможность им дадут в других странах.

— Не менее 13500 гривен для среднего медицинского персонала и не менее 20000 гривен для врачебного состава, – заявил Владимир Зеленский.

По его словам, Офис президента совместно с правительством и парламентом «сделают все, чтобы такие суммы были не только на бумаге, и, чтобы общий бюджет здравоохранения увеличивался, а также росли тарифы программ медицинских гарантий».

Напомним, Южноукраинская городская больница осталась практически без финансирования, а медики, работающие с «ковидными» пациентами, за все время эпидемии только единожды получили заслуженную надбавку в 300%.

Ранее руководитель Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова рассказала, что была вынуждена снизить зарплаты сотрудникам больницы из-за отсутствия финансирования от НСЗУ и областного бюджета.