Турникет, который недавно поставили в холле Николаевского областного совета, обошелся бюджету в 74 тысячи 500 гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Областной совет определил в условиях торгов, что турникет не должен быть дороже 87 тысяч 192 гривен. Тендер выиграло ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА». Всего зарегистрировались 4 соискателя.

Подрядчик установил трипод TiSO Centurion-M (Корпус - ламинированная нержавеющая сталь AISI 304), а также пульт управления турникетом и предоставил аккумулятор к пульту.

Отметим, что установку турникета осуществил ФЛП Цвігун Микола Миколайович, выиграв отдельный тендер. За монтаж и пусконаладочные работы он взял 9 тысяч 500 гривен.

Таким образом, турникет в общей сложности обошелся в 84 тысячи гривен.

Отметим, что также облсовет другим тендером закупил ресепшн со шкафом за 17 тысяч гривен. Этот тендер также «взял» ФЛП Цвігун Микола Миколайович.

На пресс-конференции Анна Замазеева заявила, что турникет — идея главы облсовета предыдущего созыва Виктории Москаленко.

Ранее в здании Николаевского областного совета разместили турникет на проходной. Пока что вход свободный, но вскоре попадать внутрь будут по специальным пропускам.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что турникет в холле облсовета установили для «наведения порядка».

Депутат Николаевского облсовета от «Европейской Солидарности» Виктория Москаленко предложила коллегам проголосовать за демонтаж недавно установленного при входе в здание турникета.