Турникет, который недавно поставили в холле Николаевского областного совета, обошелся бюджету в 74 тысячи 500 гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Областной совет определил в условиях торгов, что турникет не должен быть дороже 87 тысяч 192 гривен. Тендер выиграло ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА». Всего зарегистрировались 4 соискателя.
Подрядчик установил трипод TiSO Centurion-M (Корпус - ламинированная нержавеющая сталь AISI 304), а также пульт управления турникетом и предоставил аккумулятор к пульту.
Отметим, что установку турникета осуществил ФЛП Цвігун Микола Миколайович, выиграв отдельный тендер. За монтаж и пусконаладочные работы он взял 9 тысяч 500 гривен.
Таким образом, турникет в общей сложности обошелся в 84 тысячи гривен.
Отметим, что также облсовет другим тендером закупил ресепшн со шкафом за 17 тысяч гривен. Этот тендер также «взял» ФЛП Цвігун Микола Миколайович.
На пресс-конференции Анна Замазеева заявила, что турникет — идея главы облсовета предыдущего созыва Виктории Москаленко.
Ранее в здании Николаевского областного совета разместили турникет на проходной. Пока что вход свободный, но вскоре попадать внутрь будут по специальным пропускам.
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что турникет в холле облсовета установили для «наведения порядка».
Депутат Николаевского облсовета от «Европейской Солидарности» Виктория Москаленко предложила коллегам проголосовать за демонтаж недавно установленного при входе в здание турникета.
|
Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
Турникет, который недавно поставили в холле Николаевского областного совета, обошелся бюджету в 74 тысячи 500 гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Областной совет определил в условиях торгов, что турникет не должен быть дороже 87 тысяч 192 гривен. Тендер выиграло ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА». Всего зарегистрировались 4 соискателя.
Подрядчик установил трипод TiSO Centurion-M (Корпус - ламинированная нержавеющая сталь AISI 304), а также пульт управления турникетом и предоставил аккумулятор к пульту.
Отметим, что установку турникета осуществил ФЛП Цвігун Микола Миколайович, выиграв отдельный тендер. За монтаж и пусконаладочные работы он взял 9 тысяч 500 гривен.
Таким образом, турникет в общей сложности обошелся в 84 тысячи гривен.
Отметим, что также облсовет другим тендером закупил ресепшн со шкафом за 17 тысяч гривен. Этот тендер также «взял» ФЛП Цвігун Микола Миколайович.
На пресс-конференции Анна Замазеева заявила, что турникет — идея главы облсовета предыдущего созыва Виктории Москаленко.
Ранее в здании Николаевского областного совета разместили турникет на проходной. Пока что вход свободный, но вскоре попадать внутрь будут по специальным пропускам.
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что турникет в холле облсовета установили для «наведения порядка».
Депутат Николаевского облсовета от «Европейской Солидарности» Виктория Москаленко предложила коллегам проголосовать за демонтаж недавно установленного при входе в здание турникета.