Государственное предприятие «Зоря — Машпроект» из Николаева, которое входит в состав «Укроборонпрома», заключило контракт с индийской компанией Goa Shipyard Limited на поставку двух современных газотурбинных установок М7Н2 для нужд Военно-морского флота этой страны.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

Украинскими двигателями планируют оснастить новые многоцелевые фрегаты, которые вскоре построят на индийской верфи. Согласно договору, первый агрегат должен быть готов в декабре следующего года, второй — в июле 2023 года.

Установки М7Н2 имеют модернизированную микропроцессорную систему управления, мощность 58 000 лошадиных сил и предоставляют возможность развивать скорость в 30 узлов.

Goa Shipyard Limited — индийская государственная судостроительная компания, которая расположена на западном побережье Индии в Васко да Гама, Гоа. Стоит добавить, что в течение последних двух недель ГП «Зоря — Машпроект» заключило с индийскими заказчиками контрактов на общую сумму около 100 миллионов долларов США.

Ранее генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев подписал приказ о начале процесса корпоратизации концерна. В частности, данный процесс предполагает, что николаевская «Зоря» начинает преобразование в хозяйственное общество, которое должно стать главным предприятием государственного холдинга «Морские системы».

Напомним, в сентябре 2020 года в столице Турции — Анкаре прошел ряд встреч и переговоров между николаевским ГП «Зоря — Машпроект» и руководителями нескольких министерств Турецкой Республики, в ходе которых стороны обсудили сотрудничество и возможности участия предприятия в совместных проектах.

Спустя месяц, в октябре прошлого года, турецкая делегация компании LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. и ГП «Зоря — Машпроект» подписали меморандум о сотрудничестве.