Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что повысить ставки местных налогов и сборов решили, чтобы выполнить замечания Госаудитслужбы, а их сумма не будет превышать средней по стране.

Об этом сказал в ходе аппаратного совещания в понедельник, 27 сентября, передает корреспондент НикВести.

Мэр отметил, что местные налоги и сборы платят также и порты. Отметим, что Александр Сенкевич нередко говорит о том, что порты причиняют городу гораздо больше вреда, чем приносят доходов в местный бюджет. По его мнению, увеличение ставок увеличит и объем доходов от портов.

— Мы будем выполнять все то, что говорит Госаудитслужба. Будем исправлять, поэтому вы уж извините. Поднимаются ставки налога на недвижимость, например, на складские помещения. Они были 0,25%, мы поднимаем до 1%. Сегодня портовая инфраструктура, кроме НДФЛ и налога на землю, как и все остальные, больше никаких денег в городской бюджет не оплачивает. И эти 0,25% — все склады у них напольного хранения, за которые тоже нужно платить налоги. А мы их, как говорится, отблагодарили и уменьшили (налоги, — прим.) в 2017 году, — сказал Александр Сенкевич.

Городской голова добавил, что ставки налогов будут увеличены до среднеукраинского уровня, а потому ничего плохого в этом не видит.

— То, что это сегодня возвращается на среднеукраинский уровень, я считаю, это нормально. Мы же не повышаем их больше, чем в среднем по Украине. вот есть успешные города, на которые все ссылаются: Винница, Львов, Мариуполь. Мы возвращаем ставки на тот уровень, на котором они находились до того, как их опустили. Также мы смотрим на статистику, что снижение, которые мы возвращаем на свой уровень, не дало экономического взрыва или экономического эффекта, на который рассчитывали, когда их опускали. Это говорит о том, что чтобы получить экономический взрыв, нужно создавать специальные экономические зоны, где работают налоговые кредиты, а не просто уменьшение налоговых ставок, — резюмировал мэр.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков пояснил, что это «непростое предложение» обосновано выводами Госаудитслужбы, где отобразили «сотни миллионов недополученных налогов».

Всего городская власть предлагает изменить ставки по следующим сборам: налог на недвижимое имущество, Единый налог на первую и вторую группы, налог на нежилое имущество и налог на жилое имущество.

Аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен.

Также Виталий Луков рассказал, что местные налоги и сборы хотят повысить с 1 января 2023 года, но «это не будет какая-то катастрофическая величина».

В свою очередь, глава фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Николаева Елена Киселева считает, что проект об увеличении местных налогов, представленный на планово-бюджетной комиссии, разработан чиновниками без учета объективной реальности.