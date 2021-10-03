Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что рост ставок местных налогов c началом 2023 года обусловлен убытками, которые несет городской бюджет.

Пояснения он предоставил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Городской голова подчеркнул, что налоговую нагрузку не повышают, а возвращают на прежний уровень.

— В 2018 году некоторые ставки налогов на недвижимость были опущены для того, чтобы способствовать развитию торговли, строительству складских помещений. В частности, на склады была занижена ставка налога на недвижимость в 4 раза. Не произошло того, чего ожидали депутаты. Скачка торговли, товарообмена не было, но очень сильно пострадал бюджет, потому что вся портовая инфраструктура наполнена складами напольного хранения, бочками и силосами, которые и являются недвижимостью, которая попала под понижение. То есть денег стало значительно меньше, а бума строительства не произошло, — акцентировал Александр Сенкевич.

Свои слова он подкрепил выводом Госаудитслужбы, в котором понижение налогов названо убытками городского бюджета.

— Более того, во время рассмотрения этого решения Госаудитслужбой нам посчитали в убытки. Звучала цифра в 2,6 миллиарда, в ней заложены вот эти все деньги, которые с 2018 года и по сегодняшний день мы как бюджет потеряли. Это записано как результат работы городской исполнительной власти, хотя решение принималось депутатами прошлого созыва, — обратил внимание Александр Сенкевич.

Напомним, глава фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Николаева Елена Киселева считает, что проект об увеличении местных налогов, представленный на планово-бюджетной комиссии, разработан чиновниками без учета объективной реальности.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков пояснил, что это «непростое предложение» обосновано выводами Госаудитслужбы, где отобразили «сотни миллионов недополученных налогов».

Всего городская власть предлагает изменить ставки по следующим сборам: налог на недвижимое имущество, Единый налог на первую и вторую группы, налог на нежилое имущество и налог на жилое имущество.

Аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен.