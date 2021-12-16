Николаевский предприниматель подал в суд на исполнительный комитет горсовета и пытается отменить решение об утверждении схемы размещения рекламных средств по улице Космонавтов.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Отмечается, что Николаевский окружной административный суд открыл производство по административному иску физического лица-предпринимателя Николая Симоненко к исполнительному комитету Николаевского городского совета.

В качестве третьего лица привлекли департамент архитектуры и градостроительства. Предприниматель требует признать противоправным решение исполкома № 938 «Об утверждении комплексной схемы размещения рекламных средств по улице Космонавтов», принятое 22 сентября этого года.

Отметим, что согласно принятому плану, до 70% билбордов вынесут за пределы Николаева.

Схема размещения рекламных конструкций по улице Космонавтов:

Также сообщалось, что в Николаеве планируют сократить на треть количество билбордов по Херсонскому шоссе и Космонавтов. Больше всего рекламных конструкций уберут на второй локации: от 141 останется чуть больше половины. На Херсонском шоссе снимут треть: с 96 до 62.

Напомним, аудит бюджета Николаева показал, что в период с января 2018 года по март 2021 года город потерял 14,2 миллиона гривен из-за стоимости аренды городской земли под размещение рекламы, которая не пересматривалась 10 лет.

Осенью прошлого года главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что Департамент архитектуры готовит документы на демонтаж 400 рекламных конструкций в городе.