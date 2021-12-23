Вице-мэр Николаева по гуманитарным вопросам Анатолий Петров заявил, что новое КП «МФК «Николаев» официально зарегистрируют сегодня, подав заявление в Центр предоставления админуслуг, а к вопросу финансирования хотят вернуться в январе.

Об этом речь шла в четверг, 23 декабря, в ходе сессии городского совета Николаева, передают НикВести.

Также прозвучала идея о создании не коммунального предприятия, а учреждения, объединив несколько юридических лиц

— Депутаты Николаевского городского совета уже приняли решение о создании коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб «Николаев». Сегодня будет подписана заявка о регистрации коммунального учреждения в Центре предоставления административных услуг. В январе вернемся к рассмотрению этого вопроса, это по объемам и возможности финансирования. Также прозвучала идея о создании не коммунального предприятия, а учреждения, объединив несколько юридических лиц. Также рассматриваем этот вопрос, он актуален, — сказал Анатолий Петров.

Ранее депутаты Николаевского горсовета поддержали создание коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб «Николаев». Его инициатором выступил депутат, глава наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергей Кантор.

Напомним, на сессии 1 октября не набрал необходимого для утверждения количества голосов проект решения о разработке Программы развития футбола в Николаеве на 2021-2025 годы. По мнению Сергея Кантора, часть депутатов не голосовала «за» не из-за самого проекта решения, а из-за его автора — то есть, его самого.

Ранее муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе называют вынужденным — из-за нехватки финансирования.

При этом Сергей Кантор готов предложить Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу стать почетным президентом клуба.

Глава наблюдательного совета МФК уверен, что в ближайшее время «городу, горожанам и сессионному залу» нужно будет решать, что делать с николаевским футболом, нужен ли он вообще.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил компанию из Катара QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию порта «Ольвия», помочь футбольному клубу. QTerminals попросила расчеты для изучения возможности финансирования МФК.

В августе Сергей Кантор провел встречу с болельщиками, на которой ответил на проблемные вопросы. Выяснилось, что 7 лет завод «Экватор» выделил МФК 2,5 миллиона долларов, сейчас нужно искать другие источники. В этом сезоне клубу нужно порядка 22 миллионов гривен. В первом квартале «Экватор» профинансировал команду на 9 миллионов гривен.