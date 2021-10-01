Проект решения о разработке Программы развития футбола в Николаеве на 2021-2025 годы не набрал необходимого для утверждения количества голосов.

Как сообщает корреспондент НикВести, на сессии 1 октября проект во время голосования «в целом» набрал 25 голосов «за» из 28 необходимых.

Депутат, глава наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергей Кантор, инициировавший разработку такой программы обратился к депутатам с просьбой поддержать проект. Он отметил, что основной целью программы является всесторонняя популяризация футбола, привлечение молодежи к занятию спортом, поддержка футболистов, тренеров и развитие инфраструктуры.

Анна Норд заявила, что профильная комиссия, которую она возглавляет, не поддержала данный проект. Она предложила его расширить всеми видами спорта, которые есть в Николаеве.

В свою очередь, депутаты Евгений Прудник и Александр Медведев, наоборот, выступил в поддержку разработки программы, отметив, что футбол заслуживает того, чтобы его выделить в отдельную программу.

Елена Киселева предложила исключить из проекта пункт, предполагающий дать поручение Департаменту финансов предусмотреть в бюджете на 2022 год поддержку данной программы.

Федор Панченко согласился с ней, отметив, что в целом поддерживает программу, как и бюджетная комиссия, которую он возглавляет. Его позицию поддержал и Максим Невенчанный.

Отметим, что депутаты поддержали проект во время голосования «за основу» — он набрал 32 голоса «за». Анна Норд («Наш край») проголосовала «против», Станислав Мартиросов («Европейская Солидарность») воздержался, еще пять депутатов от «Пропозиції» не голосовали — Александр Береза, Дмитрий Иванов, Максим Коваленко, Владимир Топчий, Андрей Янтарь.

После мэр Александр Сенкевич поставил на голосование поправки, предложенные депутатами, которые не набрали достаточного количества голосов.

Во время голосования за проект «в целом» часть депутатов, поддержавших «основу», уже не голосовала. Таким образом принять решение не удалось.

«За» проголосовали 25 человек, Анна Норд снова была против, а Станислав Мартиросов воздержался, как и депутат от «Пропозиції» Мария Грачева. Не голосовали: Светлана Бабарика, Елена Киселева («Европейская Солидарность»), Максим Невенчанный («ОПЗЖ»), Елена Нестеренко («Слуга народа»), Евгений Павлович, Александр Береза, Дмитрий Иванов, Максим Коваленко, Владимир Топчий, Елена Шапошникова, Андрей Янтарь («Пропозиція»).

Напомним, 14 сентября слены комиссии по вопросам охраны здоровья, соцзащиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта не поддержали проект о разработке программы развития футбола в Николаеве на 2021-2025 годы.

Напомним, муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе называют вынужденным — из-за нехватки финансирования.

При этом Сергей Кантор готов предложить Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу стать почетным президентом клуба.

Глава наблюдательного совета МФК уверен, что в ближайшее время «городу, горожанам и сессионному залу» нужно будет решать, что делать с николаевским футболом, нужен ли он вообще.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил компанию из Катара QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию порта «Ольвия», помочь футбольному клубу. QTerminals попросила расчеты для изучения возможности финансирования МФК.

В августе Сергей Кантор провел встречу с болельщиками, на которой ответил на проблемные вопросы. Выяснилось, что 7 лет завод «Экватор» выделил МФК 2,5 миллиона долларов, сейчас нужно искать другие источники. В этом сезоне клубу нужно порядка 22 миллионов гривен. В первом квартале «Экватор» профинансировал команду на 9 миллионов гривен.