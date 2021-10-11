Сергей Кантор

Депутат Николаевского горсовета Сергей Кантор считает, что отказ депутатского корпуса инициировать разработку программы развития футбола приведет к потере городом талантливой молодежи.

Об этом он написал в статье «Мэры приходят и «уходят»... А Футбол был, есть и Будет!».

Как сообщалось, на сессии 1 октября проект решения о разработке Программы развития футбола в Николаеве на 2021-2025 годы не набрал необходимого для утверждения количества голосов.

По мнению Сергея Кантора, часть депутатов не голосовала «за» не из-за самого проекта решения, а из-за его автора — самого Сергея Кантора.

— Могу предположить, неголосовавшие среагировали не на суть предложения, а на его автора: «опять Кантор, опять футбол». Не хочу даже думать, что указание «не голосовать» мог дать сам А.Ф, скорее всего, ребята во время голосования были «заняты» более важными вопросами... А жаль! Никто даже не задумался о том, что принятие и реализация Программы позволили бы создать условия для справедливого и эффективного финансирования футбола, поднять его на следующий уровень развития. И главное — повысить роль футбола в пропаганде здорового образа жизни, обеспечении физического и духовного развития горожан, укреплении авторитета города Николаева в Украине и за ее пределами. Пример разработки и принятия Программы развития футбола (это я Анне Норд и Станиславу Мартиросову) мог бы стать пилотным для других видов спорта. Но, увы, этого не произошло! Что это? Не любовь к Кантору или не любовь к футболу? — написал он.

Депутат добавил, что из-за такого исхода голосования пострадает николаеский футбол. Это может привести к отсутствию профессиональной команды, что повлечет отток талантливых спортсменов из города.

— В любом случае пострадает футбол. Отсутствие в Николаеве профессиональной команды (а такая перспектива вполне реальна) приведёт к тому, что сотни талантливых мальчишек будут вынуждены «искать счастье» на стороне, а селекционеры из других городов «за дёшево» заберут себе «молодняк» наших детских спортивных школ. Без перспективы роста — спорт обречён! А дальше — рост номофобии (патологической зависимости от мобильного телефона), увеличение количества алкоголиков и наркоманов (страшные слова), в больницах очередь из страдающих ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, судорожный поиск бюджетных средств на увеличение койко-мест в городских больницах... Печальная перспектива, не правда ли? — добавил Сергей Кантор.

По его мнению, едопонимание проблемы ведёт к серьёзным последствиям, решение которых, в первую очередь, ляжет на плечи, городского головы — Александра Сенкевича.

— Коллеги, отсидеться в кустах, засунув голову в песок, не удастся! Рано или поздно придётся отвечать на вопрос — нужен ли Николаеву спорт и футбол в частности? А тысячи болельщиков сполна оценят принятые (или не принятые) депутатским корпусом и мэром решения. Главное, чтобы не было поздно! — резюмировал он.

Напомним, 14 сентября слены комиссии по вопросам охраны здоровья, соцзащиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта не поддержали проект о разработке программы развития футбола в Николаеве на 2021-2025 годы.

Напомним, муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе называют вынужденным — из-за нехватки финансирования.

При этом Сергей Кантор готов предложить Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу стать почетным президентом клуба.

Глава наблюдательного совета МФК уверен, что в ближайшее время «городу, горожанам и сессионному залу» нужно будет решать, что делать с николаевским футболом, нужен ли он вообще.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил компанию из Катара QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию порта «Ольвия», помочь футбольному клубу. QTerminals попросила расчеты для изучения возможности финансирования МФК.

В августе Сергей Кантор провел встречу с болельщиками, на которой ответил на проблемные вопросы. Выяснилось, что 7 лет завод «Экватор» выделил МФК 2,5 миллиона долларов, сейчас нужно искать другие источники. В этом сезоне клубу нужно порядка 22 миллионов гривен. В первом квартале «Экватор» профинансировал команду на 9 миллионов гривен.