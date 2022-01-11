В текущем году в Николаеве для системы «Безопасный город» планируют купить 220 камер наружного наблюдения, их разместят на 176 точках города.

Об этом 11 января членам постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева рассказал начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский, передают НикВести.

По его данным, на сегодня в Николаеве еже установили 120 камер, это без учета школ и детских садиков. Всего же в городе в ближайшие годы намерены установить 450 камер

— Планируем еще установить порядка 450 камер. Их будем устанавливать в четыре очереди. Планируем одну-две очереди в год, это если позволит бюджет и тендерные процедуры. Еще в прошлом году планировали сделать это, но из-за проблем в проведении тендерных процедур не смогли, мы приобрели серверное оборудование, — сказал Дмитрий Канарский.

Прозвучало, что в прошлом году из бюджета выделили 7,5 миллионов гривен на «Безопасный город», чиновники смогли освоить 3,6 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался худшим городом в Украине по качеству наружного видеонаблюдения.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что система «Безопасный город», в рамках которой в городе было установлено 50 камер наружного видеонаблюдения, морально устарела, так как качество камер не соответствует нынешним требованиям.

Ранее исполнительный комитет Николаевского горсовета объявил торги на закупку 89 комплектов уличных видеокамер. Ориентировочная стоимость комплектов — 3 миллиона 685 тысяч гривен.