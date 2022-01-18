Во вторник, 18 января, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева рекомендовали управлению коммунального имущества подготовить проект решения сессии о ликвидации КП «Дорога».

Об этом сообщают НикВести.

Также депутаты рекомендовали планово-бюджетной комиссии горсовета предусмотреть деньги на работу ликвидационной комиссии. Отдельно Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета попросили проверить деятельность КП.

Перед этим директор КП Эрик Саркисян рассказал, что деятельность предприятия заблокирована, а долги по зарплате составляют 3 миллиона 300 тысяч гривен.

— 2 года счета арестованы, предприятие не работает. Есть задолженность по зарплате. Счета арестовали в феврале 2020 года, я заступил в июне 2020 года. Мы в ожидании, что разблокируют счета, что мы начнем работать, — сказал Эрик Саркисян, уточнив, что его предприятие не выполняет какие-либо уникальные работы, которые не делает, к примеру, «ЭЛУ автодорог».

Бывший директор коммунального предприятия «Дорога» Вячеслав Янков рассказал, что он возглавлял исключительно прибыльное предприятие, мол, не было ни одного месяца с убытками. Ситуация начала меняться в худшую сторону после назначения Владимира Щербины директором КП, уверен Вячеслав Янков.

— 75 человек было у меня в подчинении. Основная работа — обслуживание Ингульского района. Предприятие с этой функцией справлялось, была материально-техническая база: тракторы, машины, снегоочистители, экскаватор. Могли делать от санитарной очистки и до благоустройства дорог. В 2018 году приобрели новый каток, асфальтоукладчик. 20 января 2019 года после моего увольнения назначили другого директора, хотя я прошел два собеседования в двух комиссиях, два конкурса с городским головой и потом еще было два совещания с городским головой. Потом предприятие не участвовало в тендерах, имея при этом материальную базу, — рассказал Вячеслав Янков, указав, что его преемник сразу назначил себе зарплату в 25 тысяч гривен с доплатой в 100%.

По его данным, сейчас базу КП «Дорога» используют как отстойник для маршрутных такси.

Ранее члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева инициировали обращение в прокуратуру, чтобы проверить деятельность КП «Дорога» на «возможное нанесение материального ущерба городу».