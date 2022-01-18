Во вторник, 18 января, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева рекомендовали управлению коммунального имущества подготовить проект решения сессии о ликвидации КП «Дорога».
Об этом сообщают НикВести.
Также депутаты рекомендовали планово-бюджетной комиссии горсовета предусмотреть деньги на работу ликвидационной комиссии. Отдельно Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета попросили проверить деятельность КП.
Перед этим директор КП Эрик Саркисян рассказал, что деятельность предприятия заблокирована, а долги по зарплате составляют 3 миллиона 300 тысяч гривен.
— 2 года счета арестованы, предприятие не работает. Есть задолженность по зарплате. Счета арестовали в феврале 2020 года, я заступил в июне 2020 года. Мы в ожидании, что разблокируют счета, что мы начнем работать, — сказал Эрик Саркисян, уточнив, что его предприятие не выполняет какие-либо уникальные работы, которые не делает, к примеру, «ЭЛУ автодорог».
Бывший директор коммунального предприятия «Дорога» Вячеслав Янков рассказал, что он возглавлял исключительно прибыльное предприятие, мол, не было ни одного месяца с убытками. Ситуация начала меняться в худшую сторону после назначения Владимира Щербины директором КП, уверен Вячеслав Янков.
— 75 человек было у меня в подчинении. Основная работа — обслуживание Ингульского района. Предприятие с этой функцией справлялось, была материально-техническая база: тракторы, машины, снегоочистители, экскаватор. Могли делать от санитарной очистки и до благоустройства дорог. В 2018 году приобрели новый каток, асфальтоукладчик. 20 января 2019 года после моего увольнения назначили другого директора, хотя я прошел два собеседования в двух комиссиях, два конкурса с городским головой и потом еще было два совещания с городским головой. Потом предприятие не участвовало в тендерах, имея при этом материальную базу, — рассказал Вячеслав Янков, указав, что его преемник сразу назначил себе зарплату в 25 тысяч гривен с доплатой в 100%.
По его данным, сейчас базу КП «Дорога» используют как отстойник для маршрутных такси.
Ранее члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева инициировали обращение в прокуратуру, чтобы проверить деятельность КП «Дорога» на «возможное нанесение материального ущерба городу».
Во вторник, 18 января, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева рекомендовали управлению коммунального имущества подготовить проект решения сессии о ликвидации КП «Дорога».
Об этом сообщают НикВести.
Также депутаты рекомендовали планово-бюджетной комиссии горсовета предусмотреть деньги на работу ликвидационной комиссии. Отдельно Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета попросили проверить деятельность КП.
Перед этим директор КП Эрик Саркисян рассказал, что деятельность предприятия заблокирована, а долги по зарплате составляют 3 миллиона 300 тысяч гривен.
— 2 года счета арестованы, предприятие не работает. Есть задолженность по зарплате. Счета арестовали в феврале 2020 года, я заступил в июне 2020 года. Мы в ожидании, что разблокируют счета, что мы начнем работать, — сказал Эрик Саркисян, уточнив, что его предприятие не выполняет какие-либо уникальные работы, которые не делает, к примеру, «ЭЛУ автодорог».
Бывший директор коммунального предприятия «Дорога» Вячеслав Янков рассказал, что он возглавлял исключительно прибыльное предприятие, мол, не было ни одного месяца с убытками. Ситуация начала меняться в худшую сторону после назначения Владимира Щербины директором КП, уверен Вячеслав Янков.
— 75 человек было у меня в подчинении. Основная работа — обслуживание Ингульского района. Предприятие с этой функцией справлялось, была материально-техническая база: тракторы, машины, снегоочистители, экскаватор. Могли делать от санитарной очистки и до благоустройства дорог. В 2018 году приобрели новый каток, асфальтоукладчик. 20 января 2019 года после моего увольнения назначили другого директора, хотя я прошел два собеседования в двух комиссиях, два конкурса с городским головой и потом еще было два совещания с городским головой. Потом предприятие не участвовало в тендерах, имея при этом материальную базу, — рассказал Вячеслав Янков, указав, что его преемник сразу назначил себе зарплату в 25 тысяч гривен с доплатой в 100%.
По его данным, сейчас базу КП «Дорога» используют как отстойник для маршрутных такси.
Ранее члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева инициировали обращение в прокуратуру, чтобы проверить деятельность КП «Дорога» на «возможное нанесение материального ущерба городу».